Homem que estava foragido da Justiça há mais de 15 anos é preso na Zona Leste de Manaus

No período em que estava sendo procurado, o homem tirou novos documentos com o nome falso e abriu uma loja de vestuário em Manaus

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio do 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP), em conjunto com a Polícia Civil do Amapá, cumpriu, na segunda-feira (23), dois mandados de prisão em nome de Raimundo dos Santos, conhecido como “Tirson”, que estava foragido da Justiça do Amapá há mais de 15 anos.

Conforme o delegado Cícero Túlio, titular do 1º DIP, no período em que estava sendo procurado, o homem tirou novos documentos com o nome falso e abriu uma loja de vestuário na zona leste de Manaus.

“O Raimundo era contumaz em crimes no Amapá e chegou a ser preso duas vezes pelos crimes de roubo majorado, furto qualificado e associação criminosa. Além disso, ele também respondia por homicídio qualificado tentado”, contou o delegado.

Segundo o delegado, o indivíduo fugiu três vezes do sistema penitenciário do Amapá. A sua última fuga foi em 2007, quando ele veio para o Amazonas.

“Dois mandados de prisão em nome do suspeito foram cumpridos na tarde de ontem. Além dos crimes que já constam em sua ficha criminal, agora ele também responderá por falsidade ideológica e uso de documentos falsos, e está à disposição da Justiça”, disse o delegado

*Com informações da assessoria

