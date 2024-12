Amazonas mantém o funcionamento de serviços essenciais durante feriado do Natal

Serviços nas áreas de segurança e saúde continuarão as atividades durante o feriado

O Governo do Amazonas vai manter o funcionamento dos serviços essenciais das áreas de saúde e segurança durante as comemorações da véspera de Natal, nesta terça-feira (24), declarado ponto facultativo pela administração estadual, e no feriado de quarta-feira (25).

A Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc) vai manter os atendimentos do Serviço de Apoio Emergencial à Mulher (Sapem), no bairro Parque 10, zona centro-sul, funcionando normalmente no regime de 24h. Os serviços de Pronto Atendimento ao Cidadão (PAC) não irão funcionar neste feriado, retomando as atividades na quinta-feira (26).

As cozinhas e restaurantes populares do programa Prato Cheio retornam normalmente com os atendimentos na quinta-feira (26). Já os Centros de Convivência administrados pela Secretaria de Estado da Assistênci Social (Seas) retornam na segunda-feira (30).

Segurança Pública

As centrais de flagrantes dos 1º, 6º, 14º e 19º Distritos Integrados de Polícia (DIPs) e as Delegacias Especializadas em Homicídios e Sequestros (DEHS), Crimes contra a Mulher (DECCM) zona centro-sul, no Plantão de Vulneráveis (PLV), Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca) e Apuração de Atos Infracionais (Deaai), irão funcionar em regime de plantão 24h.

As Delegacias Especializadas em Roubos e Furtos de Veículos (DERFV) e a de Roubos, Furtos e Defraudações (DERFD) funcionarão atendendo registro de ocorrência da área de atuação da unidade especializada. Neste período, as ocorrências também podem ser registradas na Delegacia Virtual, pelo endereço: delegaciavirtual.sinesp.gov.br/portal/.

Saúde

A Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM) informa que os três Hospitais e Prontos-Socorros (HPS) adultos e os três Hospitais e Prontos-Socorros da Criança (HPSC); as sete maternidades; os nove Serviços de Pronto Atendimento (SPAs); as duas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) – Campo Sales, no bairro Tarumã, e José Rodrigues, na Cidade Nova, estarão funcionando, normalmente, durante o ponto facultativos e feriado.

Na Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas (FCecon), o laboratório de análises clínicas funcionará, neste feriado, para atendimento aos pacientes previamente agendados. Os serviços de oncologia clínica, quimioterapia, radioterapia, farmácia, imagem, ambulatório e setores administrativos também não funcionarão. Os atendimentos retomam na quinta-feira (26).

Na Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas (Hemoam), os serviços de urgência e internação para os pacientes funcionarão normalmente durante o feriado. Já os serviços de atendimento ambulatorial e realização de exames laboratoriais não vão funcionar, e retomam os atendimentos na quinta-feira (26).

Trânsito

O Departamento Estadual de Trânsito (Detran-AM) irá retomar os serviços na quinta-feira (26). As fiscalizações de trânsito permanecem normalmente.

