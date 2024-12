Funcionário mata patrão após ser avisado de demissão em festa de fim de ano de empresa

O desentendimento entre um empresário, identificado como Kerli Fabrício, de 37 anos, e o funcionário Eliandro Bastos, de 36, durante a confraternização da empresa, resultou na morte do patrão esfaqueado, no último sábado (21), no bairro Angelina Quirino, em Cláudio (MG).

Segundo relatos da PM, testemunhas disseram que a briga teria sido motivada após Kerli ter avisado Eliandro que aquele era o último dia do funcionário na empresa, com a justificativa de ele ser um prestador de serviço caro.

Diante da insatisfação, o autor do crime se apoderou de uma faca e atingiu a vítima no abdômen, no pescoço e no ombro esquerdo. Após a tentativa de ser impedido por outras pessoas, Eliandro invadiu outro local e se escondeu em um terreno baldio.

Os militares realizaram diligências e conseguiram localizar primeiro os parentes do criminoso. A mãe e o irmão de Eliandro convenceram ele a se entregar à polícia e o resgate foi realizado em local combinado com a PM, além da faca usada na ação que também foi apreendida. Após a prisão, Eliandro foi encaminhado para a Segunda Central Estadual de Plantão Digital da Polícia Civil.

O autor do crime disse em relato à polícia que havia tomado essa atitude, pois estava com medo de perder a vida. De acordo com ele, o patrão possuía uma arma e que teria sido arrastado e preso em um galpão. Essa versão não foi confirmada.Play Video

Em nota, a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) decretou a prisão em flagrante pelo homicídio, qualificado por motivo fútil.

Na ocasião, a perícia oficial da PCMG compareceu ao local para realização dos primeiros levantamentos e o corpo da vítima foi encaminhado ao Posto Médico-Legal para exames e, logo após, liberado aos familiares.

As investigações seguem a cargo da 5ª Delegacia de Polícia Civil no município.

*Com informações da CNN Brasil

