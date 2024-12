Natal sozinho? Veja dicas para aproveitar as festas de fim de ano mesmo assim

Especialistas compartilham dicas e estratégias para lidar com a solidão durante as festividades, desde atividades ao ar livre até conexões virtuais com entes queridos

Tradicionalmente, as festas de fim de ano são para passar tempo com família e amigos, talvez com diferentes graus de rituais ou práticas religiosas.

Existe também uma pressão para não perder certas celebrações familiares, mas haverá momentos em que você não poderá comparecer – seja por escolha ou circunstância.

Então, se você está passando as festas sozinho este ano, saiba que não está sozinho em se questionar se isso é aceitável. Você é o detentor da sua felicidade, mesmo que esteja passando as festas (ou qualquer dia especial do ano) de uma forma menos convencional—completamente sozinho. Não existe uma fórmula correta para passar as festas, dizem os especialistas, e manter isso em mente é fundamental quando você não vai estar perto de seus entes queridos.

Passar as festas sozinho pode parecer solitário ou vazio, mas não precisa ser assim. A solidão é uma questão durante essa época para muitos estudantes e outros clientes, segundo Diana Winston, diretora do UCLA Mindful, o centro de educação em mindfulness da UCLA Health.

Não ter pessoas para passar os dias “pode agravar qualquer solidão existente e piorá-la durante as festas”, disse Winston. O psicólogo nova-iorquino Bryant Williams concordou, observando que estar sozinho durante as festas “acentua problemas existentes”.

Ambos os especialistas sugerem tomar atitudes para fortalecer sua mentalidade e preencher seus dias com atividades que você sabe que o nutrem.

Saia para tomar ar fresco

Faça uma trilha, caminhe em um parque, visite a praia ou se envolva com a natureza de uma forma que se adeque ao seu estilo de vida e localização.

Saia para “qualquer natureza que esteja disponível para você”, disse Winston, destacando a importância de aproveitar oportunidades para estar ao ar livre.

Os benefícios de simplesmente estar ao ar livre e se cercar de natureza são muitos, e por que não acumular esses benefícios quando você está passando o dia ou a semana sozinho? Na prática do banho de floresta, passa-se tempo na natureza através de atividades como caminhada ou sentando-se e aproveitando o ambiente, disse a Leana Wen anteriormente à CNN. A “terapia florestal” pode reduzir a ansiedade, melhorar o humor e reduzir a pressão arterial, mostram estudos.

Você pode simplesmente fazer uma caminhada e aproveitá-la ao máximo. Uma contagem diária maior de passos está ligada a menos sintomas depressivos, segundo um estudo recente no jornal JAMA Network Open.

E não é um número impossível—mesmo 7.000 passos podem levar a uma melhor saúde mental, disse a psicóloga clínica Karmel Choi, que anteriormente falou à CNN.

Faça-se presente remotamente

Você não precisa perder toda a diversão só porque não pode estar presente para celebrar pessoalmente. Williams recomendou que as pessoas tomem a iniciativa de entrar em contato com outras pessoas por telefone ou videochamada.

Faça algo “semelhante ao que as pessoas fizeram durante a pandemia, quando estavam tão isoladas”, disse ele. “As pessoas, por não estarem passando tempo juntas pessoalmente, começaram a passar muito tempo no Zoom”.

Experiências sociais são importantes para a saúde, então reservar tempo para isso pode melhorar seu bem-estar. Mais especificamente, procure entes queridos que fazem você se sentir bem consigo mesmo, já que interações sociais positivas estão ligadas a um melhor enfrentamento e menor estresse, mostram pesquisas.

Se seu horário e circunstâncias permitirem encontros presenciais, busque um café espontâneo com um amigo ou aceite o convite de um colega para participar de suas festividades. Nenhum dos planos precisa ser uma celebração grandiosa e orquestrada.

Voluntarie-se onde as pessoas precisam de ajuda

O voluntariado, como em um hospital infantil ou em um asilo, pode ser benéfico para aqueles que passam esta temporada sozinhos. Você também pode encontrar oportunidades para servir refeições em um refeitório comunitário ou banco de alimentos em sua comunidade. Alguns locais podem precisar de ajuda para distribuir alimentos em um centro de distribuição de refeições festivas.

“Existem todos os tipos de atividades estruturadas que as pessoas podem se envolver quando estão passando tempo com outras pessoas, mesmo estranhos, e estão fazendo algo atencioso e agradável para eles”, disse Williams.

Esse tipo de atividade impacta o cérebro de forma positiva. “Se alguém toma uma atitude, sai de si mesmo, então está pensando em outras pessoas”, concluiu Williams. “As pessoas geralmente se sentem melhor quando isso acontece.”

Mime-se com algo legal

Talvez você esteja sentindo falta apenas do macarrão com queijo da vovó ou desejando estar assando tortas para muitos aproveitarem. É comum que os feriados evoquem imagens de pessoas reunidas em torno de uma refeição compartilhada.

Se você estiver sozinho, tente cozinhar algo especial, pedir comida para viagem ou fazer um pedido delicioso em um restaurante, disse Winston. Se você estiver fora da cidade em uma viagem de trabalho, pesquise os melhores restaurantes próximos ao seu gosto e faça uma boa despesa com um jantar agradável. Se você escolher ficar em casa este ano, seja tão preguiçoso ou complexo quanto quiser com a refeição—desde que ela o alimente.

Cultive rituais

Rituais e rotinas familiares divertidas durante os feriados são uma parte importante da celebração e talvez seja o que você mais sente falta nesta época do ano. “Eles podem realizar algum ritual que pontue o dia e o faça se sentir especial de alguma forma?” disse Williams.

Tomar um banho quente, fazer uma massagem ou praticar um esporte pode ser nutritivo para algumas pessoas, disse Winston. Acenda a menorá, pendure uma meia na lareira ou faça a contagem regressiva do Ano Novo para si mesmo. Você pode observar os dias como quiser, sem desentendimentos com os outros, julgamentos ou pressão de expectativas.

Comece a cumprir sua lista de tarefas

Ter um senso de realização, como trabalhar em um projeto doméstico, durante este período solitário também pode ser uma maneira de passar pelos feriados, disse Winston. “As pessoas podem ser criativas sobre o uso do seu tempo”, disse ela. Tarefas sazonais como varrer folhas ou remover neve, decorar sua casa ou organizar seus armários também podem contar como exercício funcional sem ir à academia.

Reflita sobre o último ano

Outra atividade mais introspectiva é aproveitar a solidão para planejar o novo ano ou revisar o ano anterior. “Especialmente para o ano novo, as pessoas adoram refletir sobre o ano anterior”, disse Williams. “E fazer isso de uma maneira intencional, estruturada e até mesmo delinear as maneiras como querem que o novo ano seja diferente ou até citar objetivos específicos para o novo ano.”

Passe o feriado criando novas tradições, como criar um quadro de visão ou revisar os altos e baixos do seu ano em um diário.

Mude sua mentalidade

Winston sugere combinar ações com uma abordagem mental forte—uma perspectiva de mindfulness—para ajudar com sentimentos de solidão.

“Prestar atenção às nossas experiências do momento presente com abertura, curiosidade e disposição para estar com essa experiência” é mindfulness, segundo Winston. “É realmente sobre aprender a viver no momento presente, não perdido no passado ou no futuro.”

Compreensivamente, a força de vontade para focar apenas no agora e bloquear outros ruídos pode ser desafiadora, e aceitar plenamente essa realidade presente é fundamental. Quando as coisas parecem e se sentem diferentes e quando se está em um período de transição, o psicólogo clínico Dr. Adam Brown disse anteriormente à CNN que não há necessidade de fazer com que os feriados pareçam ou se sintam iguais aos do passado.

Tenha compaixão por si mesmo

“Seja compassivo consigo mesmo e faça o melhor que puder e saiba que este é um momento particular do ano”, disse Winston. “Não há nada de errado com você e você vai superar isso.”

Também é útil lembrar que nem todas as pessoas que estão passando seus feriados rodeadas de pessoas estão se divertindo. “Temos muitas demandas, inputs e estresse em geral que são elevados durante os feriados, então é extremamente importante estar atento à sua necessidade de tempo sozinho”, disse Sophie Lazarus, psicóloga clínica do departamento de psiquiatria e saúde comportamental da Universidade Estadual de Ohio à CNN no início deste mês.

Devido a alguns desafios logísticos de última hora no mês passado, não pude passar o Dia de Ação de Graças com minha família. Mesmo sabendo que poderia voar para casa no dia seguinte, ainda estava chateado por perder minhas tradições familiares. Para aproveitar ao máximo a situação, fiz o máximo possível das minhas coisas favoritas: caminhei pelo meu bairro, li revistas de notícias e sentei por horas em uma cafeteria movimentada para escrever.

Para finalizar, fui sozinho a um jantar especial de Ação de Graças em um restaurante local. Senti falta do tempo com minha família, mas diria que ainda tive um dia aprovado pelos especialistas. Recomendo fortemente transformar seu dia sozinho em algo gratificante e, mesmo que você não vá ficar sozinho, tente reservar um tempo para si mesmo em meio às obrigações sociais para ajudar a manter-se centrado e sereno.

*Com informações da CNN Brasil

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱