Justiça suspende resolução sobre aborto em crianças

A Justiça Federal do Distrito Federal suspendeu nesta terça-feira (24) resolução do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (Conanda) sobre aborto legal em menores de idade.

A decisão, assinada pelo juiz federal Leonardo Tocchetto Pauperio, atende a um pedido da senadora Damares Alves (Republicanos-DF). O conselho tem 10 dias para enviar informações.

*Com informações da CNN Brasil

