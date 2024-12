VÍDEO: Avião cai no Cazaquistão e deixa dezenas de mortos

Um avião de passageiros da Embraer voando do Azerbaijão para a Rússia caiu perto da cidade de Aktau, no Cazaquistão, nesta quarta-feira (25), com 62 passageiros e cinco tripulantes a bordo, anunciaram as autoridades cazaques, dizendo que 28 pessoas sobreviveram.

Um vídeo da queda mostrou o avião, que era operado pela Azerbaijan Airlines, entrando em chamas quando atingiu o chão e com uma espessa fumaça preta, em seguida, subindo. Passageiros ensanguentados e machucados podiam ser vistos saindo de um pedaço da fuselagem que havia permanecido intacto.

O Ministério de Emergências do Cazaquistão disse em um comunicado que os bombeiros apagaram o incêndio e que os sobreviventes, incluindo duas crianças, estavam sendo tratados em um hospital próximo. Os corpos dos mortos estavam sendo recuperados.

A Azerbaijan Airlines disse que o jato Embraer 190, com número de voo J2-8243, estava voando de Baku para Grozny, capital da região russa da Chechênia, mas foi forçado a fazer um pouso de emergência a cerca de 3 km de Aktau no Cazaquistão. A cidade fica na costa oposta do Mar Cáspio, do Azerbaijão e da Rússia.

Autoridades do Cazaquistão disseram que uma comissão governamental foi criada para investigar o que aconteceu e seus membros ordenaram que voassem até o local e assegurassem que as famílias dos mortos e feridos estavam recebendo a ajuda necessária.

O Cazaquistão cooperará com o Azerbaijão na investigação, disse o governo.

A agência russa de aviação disse em um comunicado que informações preliminares sugeriram que o piloto havia decidido fazer um pouso de emergência após a aeronave ser atingida por pássaros.

Após o acidente, Ilham Aliyev, presidente do Azerbaijão, está voltando para casa e saindo da Rússia, onde deveria ter ido a uma cúpula nesta quarta-feira (25), informou a agência de notícias russa RIA.

Ramzan Kadyrov, o líder da Chechênia apoiado pelo Kremlin, expressou suas condolências em um comunicado e disse que alguns dos atendidos no hospital estavam em uma condição extremamente grave e que ele e outros orariam por sua rápida recuperação.

O momento da queda de um avião Embraer 190, da companhia Azerbaijan Airlines, que seguia de Baku para Grozny. O acidente ocorreu em Aktau, no Cazaquistão. Seguiam 72 pessoas a bordo. Fontes locais indicam que 12 sobreviveram. pic.twitter.com/xsIt31pz8L — Hoje no Mundo Militar (@hoje_no) December 25, 2024

