AMESOLAR e SEMIG assinam termo de cooperação técnica com foco no interior do AM

A presidente da Associação Amazonense de Energia Solar Fotovoltaica (AMESOLAR), Helane Souza, se reuniu, na segunda-feira (23), na sede do órgão público, com o Secretário de Estado de Energia, Mineração e Gás (SEMIG), Ronney César Campos Peixoto e com o Secretário Executivo da pasta, Marcos Vilela, para assinar o termo de cooperação técnica entre a AMESOLAR e a SEMIG.

O objetivo desse acordo é desenvolver ações que promovam a capacitação profissional em instalação e manutenção de sistemas fotovoltaicos, especialmente no interior do Estado.

A reunião representa um passo significativo para a consolidação de um mercado de energia renovável mais robusto na região, promovendo a formação de mão de obra qualificada e atraindo investimentos que podem transformar o setor energético.

Além disso, a união de representantes da associação e do Governo do Amazonas demonstra a importância da colaboração entre o setor público e privado para o fortalecimento da energia solar.

De acordo com a presidente da AMESOLAE, Helane Souza, a parceria público privada é fundamental para alavancar políticas públicas que visam a redução da pegada de carbono.

“É imperativo a expansão de projetos de geração de energia limpa para que o estado do Amazonas alcance suas metas de Netzero. A Energia Solar é o sol do Norte da transição energética e o Brasil já é líder nesse sentido”, pontua a presidente.

Segundo Helane é dever do Amazonas buscar novos patamares até a COP 30. “Acreditamos que esse termo de cooperação é um passo em direção a essas metas que certamente irão ajudar comunidades, o meio ambiente e garantindo a manutenção de toda essa cadeira para as gerações presentes e futuras”, analisa a presidente.

O secretário de Estado de Energia, Mineração e Gás (SEMIG), Ronney César Campos Peixoto, enfatizou a importância das políticas públicas voltadas para a geração de energia renovável no Amazonas, destacando a visão do governador Wilson Lima em priorizar as iniciativas voltadas para o segmento.

Além disso, durante a assinatura do termo, Peixoto destacou também que a parceria é uma estratégia essencial para fortalecer as iniciativas de energia fotovoltaica no Estado.

“Nosso objetivo é desenvolver políticas que não apenas aumentem a capacidade de geração de energia, mas que também tragam conhecimento técnico e experiência para promover um crescimento sustentável neste setor”, explicou o secretário, ressaltando a relevância da colaboração com a Amesolar.

Rooney abordou ainda a necessidade e importância de ações e programas com foco na capacitação profissional para maximizar o potencial do setor de energia renovável no Amazonas.

“Estamos dialogando intensamente com a Amesolar para implementar projetos de capacitação, especialmente no interior do estado”, afirmou.

Ele destacou que a expansão da geração de energia fotovoltaica não pode ocorrer sem a devida preparação da mão de obra local. “A capacitação é fundamental, pois cria oportunidades de emprego e renda, beneficiando diretamente a comunidade. Estamos comprometidos em garantir que as pessoas estejam preparadas para participar ativamente desse crescimento”, concluiu, enfatizando que o desenvolvimento sustentável é um dos pilares do governo do Amazonas.

Para o Secretário Executivo da SEMIG, Marcos Vilela, a assinatura do termo de cooperação técnica representa um marco significativo na promoção do desenvolvimento sustentável no Amazonas, especialmente no que diz respeito às energias renováveis.

Segundo o Secretário, essa parceria não apenas facilita a capacitação de profissionais, mas também fortalece a economia local ao gerar novas oportunidades de emprego e crescimento de mão de obra.

“Ao implementar programas de formação técnica no interior do estado, estamos criando oportunidades de geração de renda, capacitando mão de obra e retendo essas pessoas em suas comunidades, evitando a migração para a capital em busca de qualificação. E essa estratégia é essencial para o aproveitamento do potencial energético da região, alinhando-se à visão do Governador Wilson Lima em investir iniciativas que fomentem a cadeia de energia renovável”, afirma Marcos.

*Com informações da assessoria

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱