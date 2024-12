Sine Manaus oferta 309 vagas de emprego nesta quinta-feira (26)

A Prefeitura de Manaus, por meio do Sine Manaus, oferta 309 vagas de emprego em várias áreas de atuação, nesta quinta-feira (26), das 8h às 14h.

O candidato precisa validar a Carteira Digital e Previdência Social (CTPS), no aplicativo “Carteira de Trabalho Digital”, ou acessar o site http://gov.br/trabalho e, para concorrer às vagas, deve acessar o site http://empregabrasil.mte.gov.br para fazer a solicitação de cadastro.

Para participar da pré-seleção e concorrer a uma das vagas disponíveis, ou receber orientação de cadastro, Carteira de Trabalho Digital e seguro-desemprego, os candidatos devem comparecer a um dos postos do Sine Manaus: na avenida Constantino Nery, nº 1.272, bairro São Geraldo, Zona Centro-Sul; ou no shopping Phelippe Daou, na avenida Camapuã, nº 2.939, bairro Cidade de Deus, Zona Norte.

Os interessados devem estar munidos do comprovante de vacinação (Covid-19), currículo, certificados de cursos e documentos pessoais (RG, CPF, PIS, CTPS, comprovante de escolaridade e residência). Não é necessário apresentar cópias, somente os documentos originais.

É importante que os candidatos mantenham seus cadastros atualizados, especialmente ao finalizarem novas qualificações. Para vagas específicas, podem ser solicitados documentos adicionais, como cursos ou certificações, por isso, é essencial estar atento aos “Requisitos Obrigatórios” de cada vaga.

A Semtepi ressalta que, obedecendo ao disposto no artigo 5º, da Constituição Federal, e ao artigo 373-A, da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), critérios referentes a sexo, idade, cor ou situação familiar, não podem ser informados na divulgação das vagas disponibilizadas.

Os candidatos devem estar cientes das diretrizes de vestimenta estabelecidas pelo órgão, as quais incluem a proibição de vestimentas como bermudas, shorts, minissaias, camisetas regatas e chinelos durante a entrada.

Vagas Novas – 54

1 vaga – Técnico de Segurança do Trabalho

Escolaridade – ensino técnico completo em segurança do trabalho;

Experiência – três meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa;

Atividades – elaborar e implementar política de saúde e segurança no trabalho; realizar auditoria, acompanhamento e avaliação na área; identificar variáveis de controle de doenças, acidentes, qualidade de vida e meio ambiente; desenvolver ações educativas na área de saúde e segurança no trabalho; participar de perícias e fiscalizações e integrar processos de negociação; participar da adoção de tecnologias e processos de trabalho; gerenciar documentação de SST; investigar, analisar acidentes e recomendar medidas de prevenção e controle.

Disponível até 26/12/2024 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Artífice de Manutenção

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – executar serviços de manutenção elétrica, mecânica, hidráulica, carpintaria e alvenaria, substituindo, trocando, limpando, reparando e instalando peças, componentes e equipamentos.

Disponível até 26/12/2024 ou encerramento da vaga.

50 vagas – Agente de Ressocialização Prisional

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência como agente de portaria, vigilante ou ex-militar; disponibilidade para trabalhar em turnos e escala; e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – controlar o acesso de pessoas e veículos à unidade penal; conduzir presos ou internados para atividades culturais, esportivas, escolares, laborativas, recreativas e ressocializadoras.

Disponível até 26/12/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Barman

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – preparar coquetéis e drinks alcoólicos e não alcoólicos, água, refrigerante e suco; preparar xaropes artesanais, espumas, garnishes e demais pré preparos para coquetelaria; auxiliar no controle de estoque e requisição de materiais.

Disponível até 26/12/2024 ou encerramento da vaga.

Vagas no Comércio – 20

1 vaga – Motorista de Caminhão

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “D” dentro do prazo de validade; disponibilidade de horário e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – transportar, coletar e entregar cargas em geral; guinchar, destombar e remover veículos avariados e prestar socorro mecânico; movimentar cargas volumosas e pesadas; operar equipamentos; realizar inspeções e reparar veículos; vistoriar e verificar documentação de veículos e cargas; definir rotas e assegurar a regularidade do transporte.

Disponível até 26/12/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Vendedor Interno

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “B” dentro do prazo de validade; conhecimento sólido na área de produtos, serviços, peças e pneus; e documentação completa;

Atividades – prestar atendimento a clientes; negociar preço, prazo, condições de pagamento e descontos da venda; orientar quanto às especificações dos produtos e serviços; controlar os pedidos dos clientes, a qualidade dos produtos e o prazo de entrega estabelecido.

Disponível até 26/12/2024 ou encerramento da vaga.

4 vagas – Auxiliar de Mecânico

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – executar manutenções preventivas e corretivas em veículos VWCO; realizar apontamento dos TPRs nas ordens de serviços no sistema NBS conforme procedimentos; requisitar as peças nas ordens de serviços no sistema NBS conforme procedimentos; cumprir o prazo de entrega dos serviços; prezar pela ordem, manutenção, limpeza e conservação das ferramentas, equipamentos e oficina.

Disponível até 26/12/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Lanterneiro de Automóveis

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – corrigir danos estruturais em veículos pesados; avaliar e reparar danos causados à carroceria do veículo; realizar substituição de painéis danificados, endireitamento de partes amassadas e soldagem.

Disponível até 26/12/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Técnico em Segurança do Trabalho

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – primeiro emprego;

Requisitos obrigatórios – ter curso Técnico de Segurança no Trabalho e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – elaborar e implementar política de saúde e segurança no trabalho (SST); realizar auditoria, acompanhamento e avaliação na área; identificar variáveis de controle de doenças, acidentes, qualidade de vida e meio ambiente; desenvolver ações educativas na área de saúde e segurança no trabalho; participar de perícias e fiscalizações e integrar processos de negociação; participar da adoção de tecnologias e processos de trabalho; gerenciar documentação de SST; investigar, analisar acidentes e recomendar medidas de prevenção e controle.

Disponível até 26/12/2024 ou encerramento da vaga.

5 vagas – Auxiliar de Garçom

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – realizar atendimento, garantindo o suporte necessário ao cliente, esclarecer e dar apoio em dúvidas; fazer registro de reclamações, fechamento de vendas, entre outros.

Disponível até 26/12/2024 ou encerramento da vaga.

5 vagas – Auxiliar de Logística

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – residir nas proximidades do bairro Santa Etelvina; ter disponibilidade de horário (noturno) e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – realizar recebimento e expedição de mercadorias; controle e organização de estoque; separação e embalagem de pedidos; armazenamento adequado de materiais; operacionalização de distribuição e entregas; atendimento ao cliente.

Disponível até 26/12/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Líder de Logística

Escolaridade – ensino superior completo em administração ou logística;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – residir nas proximidades do bairro Santa Etelvina; ter pacote Office; disponibilidade de horário (noturno) e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – liderar a equipe nas operações de recebimento, armazenagem, expedição e distribuição; controlar inventários; garantir que os prazos e condições de entrega sejam atendidos; gerenciar o centro de distribuição e armazém, entre outras atividades correlatas.

Disponível até 26/12/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Vendedor Interno

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa;

Atividades – realizar atendimento ao cliente, vendas e faturamento.

Disponível até 26/12/2024 ou encerramento da vaga.

Vagas na Indústria – 150

50 vagas – Auxiliar de Linha de Produção

Escolaridade – ensino fundamental incompleto;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – vaga direcionada a candidatos que buscam novos desafios, com atuação no município de Promissão (SP); ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – auxiliar a indústria de abate bovino.

Disponível até 26/12/2024 ou encerramento da vaga.

50 vagas – Auxiliar de Linha de Produção

Escolaridade – ensino fundamental incompleto;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – vaga direcionada a candidatos que buscam novos desafios, com atuação no município de Várzea Grande (MT); ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – executar atividades operacionais em setores de apoio ou produção de frios, visando garantir a manutenção, organização, limpeza ou operação de atividades na unidade.

Disponível até 26/12/2024 ou encerramento da vaga.

30 vagas – Operador Multifuncional I

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – primeiro emprego ou no máximo seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – não residir nos bairros: Parque Mauá, Centro ou Ramal do Brasileirinho; ter disponibilidade de horário e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – preparar materiais para alimentação de linhas de produção; organizar a área de serviço; abastecer linhas de produção; alimentar máquinas e separar materiais para reaproveitamento.

Disponível até 26/12/2024 ou encerramento da vaga.

10 vagas – Auxiliar de Produção

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – primeiro emprego;

Requisitos obrigatórios – não residir nos bairros ou conjuntos: Armando Mendes; Bela Vista; Castanheira; Cidade de Deus; Colônia Antônio Aleixo; Colônia Oliveira Machado; Colônia Santo Antônio; Colônia Terra Nova; Compensa III; Conjunto João Paulo; Conjunto Lula; Conjunto Viver Melhor; Crespo; Distrito I e II; Educandos; Eliza Miranda; Fazendinha; Gilberto Mestrinho; Grande Vitória; Industriário; Jardim Mauá; Jorge Teixeira; José Bonifácio; Lago Azul; Mauazinho; Monte Horebe; Monte Sião; Nova Conquista; Nova Esperança; Nova Floresta; Nova República; Nova Vitória; Novo Reino; Parque Mauá; Planalto; Puraquequara; Ramal do Brasileirinho; Residencial Santa Marta; Santa Inês; São José; São Lázaro; Tancredo Neves; Tarumã; Vila da Felicidade (Ceasa); Vila Marinho (Compensa) ou Zumbi; ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – preparar materiais para alimentação de linhas de produção; organizar a área de serviço; abastecer linhas de produção; alimentar máquinas e separar materiais para reaproveitamento.

Disponível até 26/12/2024 ou encerramento da vaga.

10 vagas – Auxiliar de Produção

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – não residir nos bairros ou conjuntos: Armando Mendes; Bela Vista; Castanheira; Cidade de Deus; Colônia Antônio Aleixo; Colônia Oliveira Machado; Colônia Santo Antônio; Colônia Terra Nova; Compensa III; Conjunto João Paulo; Conjunto Lula; Conjunto Viver Melhor; Crespo; Distrito I e II; Educandos; Eliza Miranda; Fazendinha; Gilberto Mestrinho; Grande Vitória; Industriário; Jardim Mauá; Jorge Teixeira; José Bonifácio; Lago Azul; Mauazinho; Monte Horebe; Monte Sião; Nova Conquista; Nova Esperança; Nova Floresta; Nova República; Nova Vitória; Novo Reino; Parque Mauá; Planalto; Puraquequara; Ramal do Brasileirinho; Residencial Santa Marta; Santa Inês; São José; São Lázaro; Tancredo Neves; Tarumã; Vila da Felicidade (Ceasa); Vila Marinho (Compensa) ou Zumbi; ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – preparar materiais para alimentação de linhas de produção; organizar a área de serviço; abastecer linhas de produção; alimentar máquinas e separar materiais para reaproveitamento.

Disponível até 26/12/2024 ou encerramento da vaga.

Vagas em Serviços – 60

2 vagas – Motorista Carreteiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “E” dentro do prazo de validade; curso de MOPP e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – transportar, coletar e entregar cargas em geral; guinchar, destombar e remover veículos avariados e prestar socorro mecânico; movimentar cargas volumosas e pesadas; operar equipamentos, realizar inspeções e reparos em veículos; vistoriar e verificar documentação de veículos e cargas; definir rotas e assegurar a regularidade do transporte.

Disponível até 26/12/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Assistente Contábil

Escolaridade – ensino superior completo em contabilidade;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência em Sistema TOTVS e documentação completa;

Atividades – realizar conciliações contábeis, pagamentos, conferência de livros e declarações fiscais; elaborar balancetes e demonstrativos contábeis, folha de pagamento e rescisões; calcular encargos trabalhistas, sociais e previdenciários, tributos, taxas, encargos e impostos.

Disponível até 26/12/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Limpeza

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – três meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – executar trabalho rotineiro de limpeza geral: espanar, varrer, lavar ou encerar móveis, utensílios e instalações, para manter as condições de higiene e conservação das partes comuns do hotel; remover o pó de móveis, paredes, tetos, portas, janelas e equipamentos; limpar escadas, pisos, passadeiras e tapetes; limpar utensílios, como cinzeiros e objetos de adorno; retirar lixo e lavar local; molhar jardins e plantas do hotel; limpar o hall de entrada, com vidros, paredes e portas; varrer e lavar a área de entrada do hotel; manter elevadores e rampas rigorosamente limpos.

Disponível até 26/12/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Encarregado de Frota de Veículos

Escolaridade – ensino médio incompleto;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência em frotas de caminhões e equipamentos; conhecimento em peças e manutenção e organização de sistema de frotas; Carteira Nacional de Habilitação categoria “D” dentro do prazo de validade e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – liderar equipe no controle da frota de transportes; inspecionar condições dos veículos para realizar manutenção preventiva ou corretiva.

Disponível até 26/12/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Motorista de Caminhão

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “D” dento do prazo de validade; cursos de MOPP e Direção Defensiva; e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – executar o transporte de carga e descarga.

Disponível até 26/12/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Motorista de Ônibus Urbano

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter curso de Direção Defensiva e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – inspecionar as condições gerais internas do veículo, conferindo o sistema de travamento das portas e das janelas, verificando calibragem de pneus, regulagem dos faróis e níveis de combustível, lubrificantes e líquido de arrefecimento.

Disponível até 26/12/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Operador de Caldeira

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – zelar pela manutenção das tubulações, válvulas, registros, instrumentos e acessórios, limpando, lubrificando e substituindo partes danificadas; auxiliar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão; executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade associadas ao ambiente organizacional.

Disponível até 26/12/2024 ou encerramento da vaga.

6 vagas – Motorista de Ônibus Urbano

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter cursos de Direção Defensiva e Transporte Coletivo de Passageiros; Carteira Nacional de Habilitação categoria “D” dentro do prazo de validade e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – realizar atividades administrativas voltadas para o setor de recursos humanos e departamento pessoal.

Disponível até 26/12/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Assistente Contábil

Escolaridade – ensino superior completo ou cursando administração;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter conhecimento em registros contábeis, apuração de impostos e rotinas de departamento pessoal na área fiscal; e documentação completa;

Atividades – realizar conciliações contábeis, pagamentos, conferência de livros e declarações fiscais, elaborar balancetes e demonstrativos contábeis, folha de pagamento e rescisões.

Disponível até 26/12/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Assistente de Marketing Digital

Escolaridade – ensino médio completo ou cursando ensino superior em marketing;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa;

Atividades – realizar gestão de redes sociais, monitorando as mídias sociais e administrando atividades de relacionamento com público/seguidores; elaborar planejamento estratégico de marketing digital e desenvolver produção de conteúdo; gerenciar marketing de influência e resultados de avaliação de desempenho.

Disponível até 26/12/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Eletricista

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – auxiliar na montagem de instalações elétricas de residências, fábricas e outros estabelecimentos, e de embarcações, aviões, automóveis e outros veículos automotores; auxiliar na instalação e manutenção de redes elétricas.

Disponível até 26/12/2024 ou encerramento da vaga.

3 vagas – Auxiliar de Limpeza

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – realizar limpeza dos ambientes, descartar lixo, repor materiais, entre outras atividades correlatas à função.

Disponível até 26/12/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Recepcionista Bilíngue

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter conhecimento básico em Informática; fluência em dois idiomas e documentação completa;

Atividades – prestar atendimento ao público (comunicação bilíngue); gerenciamento de correspondências e documentos; recepção de pagamentos e processos administrativos; suporte em viagens e deslocamentos.

Disponível até 26/12/2024 ou encerramento da vaga.

5 vagas – Agente de Vendas

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter curso de Informática básica; experiência em vendas por telefone e documentação completa;

Atividades – promover e vender produtos ou serviços, incluindo a prospecção de novos clientes, a manutenção de relacionamentos comerciais, a negociação de contratos e a busca por oportunidades de vendas.

Disponível até 26/12/2024 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Pizzaiolo

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter curso de Informática básica; experiência com vendas por telefone e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – preparar massas e coberturas; assar pizzas com qualidade; manter a limpeza e organização da cozinha; trabalhar em equipe para garantir um bom atendimento.

Disponível até 26/12/2024 ou encerramento da vaga.

15 vagas – Expedidor de Mercadorias

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessário ou no máximo seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “A” dentro do prazo de validade e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – receber e conferir mercadorias; organizar e controlar o estoque de produtos; realizar expedição de pedidos aos clientes; acompanhar o transporte e entrega dos produtos.

Disponível até 26/12/2024 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Auxiliar de Carga e Descarga em Frigorífico

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – auxiliar na carga e descarga de frios.

Disponível até 26/12/2024 ou encerramento da vaga.

10 vagas – Costureira

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa;

Atividades – trabalhar com a produção de roupas.

Disponível até 26/12/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Controlador de Pragas

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – residir na zona Leste de Manaus; ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “A” dentro do prazo de validade; disponibilidade de horário e para realizar viagens; e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – executar manejo de pragas urbanas; aplicar produtos químicos; instalar dispositivos como armadilhas e porta iscas.

Disponível até 26/12/2024 ou encerramento da vaga.

4 vagas – Servente de Obras

Escolaridade – ensino fundamental incompleto;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter disponibilidade para viagens e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – demolir edificações de concreto, alvenaria e outras estruturas; preparar canteiros de obras, limpando a área e compactando solos; realizar escavações e preparar massa de concreto e outros materiais.

Disponível até 26/12/2024 ou encerramento da vaga.

Vagas Exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD) – 25

8 vagas – Auxiliar Administrativo – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter conhecimento em pacote Office e documentação completa;

Atividades – auxiliar em rotinas administrativas, atender clientes no balcão, elaborar planilha e documentos.

Disponível até 26/12/2024 ou encerramento da vaga.

3 vagas – Auxiliar de Limpeza – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa;

Atividades – varrer, lavar, desinfetar superfícies e remover resíduos, além de repor materiais de higiene, como sabonetes e papéis.

Disponível até 26/12/2024 ou encerramento da vaga.

4 vagas – Atendente – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa;

Atividades – realizar atendimento, garantindo o suporte necessário ao cliente; esclarecer e tirar dúvidas, fazer registro de reclamações, fechamento de vendas, entre outros.

Disponível até 26/12/2024 ou encerramento da vaga.

10 vagas – Auxiliar de Produção – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – não residir nos bairros ou conjuntos: Armando Mendes; Bela Vista; Castanheira; Cidade de Deus; Colônia Antônio Aleixo; Colônia Oliveira Machado; Colônia Santo Antônio; Colônia Terra Nova; Compensa III; Conjunto João Paulo; Conjunto Lula; Conjunto Viver Melhor; Crespo; Distrito I e II; Educandos; Eliza Miranda; Fazendinha; Gilberto Mestrinho; Grande Vitória; Industriário; Jardim Mauá; Jorge Teixeira; José Bonifácio; Lago Azul; Mauazinho; Monte Horebe; Monte Sião; Nova Conquista; Nova Esperança; Nova Floresta; Nova República; Nova Vitória; Novo Reino; Parque Mauá; Planalto; Puraquequara; Ramal do Brasileirinho; Residencial Santa Marta; Santa Inês; São José; São Lázaro; Tancredo Neves; Tarumã; Vila da Felicidade (Ceasa); Vila Marinho (Compensa) ou Zumbi; ter documentação completa;

Atividades – preparar materiais para alimentação de linhas de produção; organizar a área de serviço; abastecer linhas de produção; alimentar máquinas e separar materiais para reaproveitamento.

Disponível até 26/12/2024 ou encerramento da vaga.

*Com informações da assessoria

