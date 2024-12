Operação Natal Seguro registra 85 casos de alcoolemia em Manaus

A Operação Natal Seguro registrou 85 casos de alcoolemia e 23 recusas ao teste, entre a noite de terça-feira (24) e manhã desta quarta-feira (25), em dez pontos estratégico de toda Manaus.

No total, foram abordados mil veículos, sendo destes 294 foram autuados. Além disso, foram removidas 50 motocicletas e sete carros por diversas irregularidades, dentre elas condução sem placa veicular de identificação. Também foram registrados 43 casos de condução veicular sem a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) ou Permissão para Dirigir (PPD).

De acordo com o diretor-presidente do Detran Amazonas, Wendell Waughan, a partir desta terça-feira, essa ação integrada seguirá até o dia 7 de janeiro com o objetivo de salvar vidas.

“Estaremos nas ruas para coibir qualquer prática de crime de trânsito com a missão de salvar vidas. Aquele cidadão ingere bebida alcóolica, que não faz o uso da direção. Aquele motociclista que sair de casa sem o uso do capacete, será abordado. Faremos o uso de todas forças necessárias para que as leis de trânsito sejam cumpridas”, disse Wendell.

Ainda durante a operação, no ponto da avenida Constantino Nery, bairro Chapada, zona centro-sul de Manaus, houve uma perseguição a uma moto sem placa.

Próximo da abordagem, o condutor de uma moto acabou jogando um celular e 30 gramas de substância entorpecente.

Apoio

O secretário executivo-adjunto da Seagi/SSP-AM, coronel Almir Cavalcante, reforçou que está dando todo apoio a essas ações de final de ano promovidas pelo Detran Amazonas em parceria com os demais órgãos.

“É importante ressaltar que o Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops) está atento para as ocorrências neste primeiro momento, o Centro Integrado de Comando e Controle (CICC) também está disponibilizando todas suas ferramentas para que consigamos êxito nesse primeiro dia de operação”, salientou.

O coordenador de Fiscalização do Detran-Amazonas, Artur Cruz, destacou que um dos principais focos dessa operação é coibir o binômio álcool e direção.

“Mas também estaremos atentos a qualquer outra infração de trânsito que possa comprometer a segurança viária da população. A ideia é reduzir os números de acidente de trânsito que estão sendo ocasionados por negligência e imperícia dos condutores de veículos”, finaliza ele.

Segundo Arthur Cruz, entre as principais infrações registradas estiveram: condução de motocicleta sem uso do capacete de segurança (36), permitir condução de veículo sem CNH ou PPD (28), dirigir veículo utilizando calçado inapropriado (14) e conduzir motocicleta com passageiro sem uso do capacete (12). Ao final da operação, foi registrado apenas um acidente de trânsito com três vítimas lesionadas, na zona norte de Manaus.

*Com informações da assessoria

