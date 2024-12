VÍDEO: Cachorro de Anitta é resgatado após escavar buraco e se esconder por medo de fogos

Nesta quarta-feira (25) de Natal, Charlie, o cachorro da cantora Anitta, foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ), por meio do Grupamento de Busca e Salvamento (GBS), na nova mansão da artista na cidade do Rio de Janeiro.

Nas redes sociais, a cantora explicou que o cachorro ficou com medo dos fogos de artifício de Natal e cavou um buraco, do qual não conseguia sair. Na noite de véspera, nesta terça-feira (24), Anitta deu falta do cachorro, mas ainda ouvia os latidos do animal. “Revisei todas as camêras de segurança e nada, nada do Charlie aparecer”, contou.

A cantora e a família procuraram o cão durante a madrugada, busca que foi retomada pela manhã, com a ajuda da atriz e apresentadora, Tata Werneck, que é sua vizinha de condomínio. Anitta percebeu que o latido de Charlie vinha do chão da mansão: o cachorro cavou um buraco e acessou a fundação da casa.

Os bombeiros foram acionados, mas não conseguiram retirar o cachorro. Para o resgate, os bombeiros empregaram técnicas de Busca e Resgate em Estruturas Colapsadas (BREC).

Segundo os bombeiros, a operação exigiu habilidade e precisão para garantir a segurança do animal, que foi resgatado com leves ferimentos no nariz.

Meditação e boas energias

Anitta conta que fez meditação e exercícios para emanar boas energias, com insenso e músicas meditativas, para conduzir o cão até o caminho da saída. “A única forma dele sair dali era ele se movimentar para um lugar onde o bombeiro conseguissem alcancar ele”, disse a artista.

Depois de horas de tentativas dos bombeiros e da “playlist de meditação para cachorros”, Charlie caminhou até o local onde os bombeiros conseguiram alcançá-lo. Veja o vídeo:

O animal recebeu atendimento veterinário e está bem. Anitta agradeceu aos bombeiros e amigos nas redes sociais.

