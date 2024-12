Avião desaparecido no Amazonas é encontrado

Acidente ocorreu no último dia 20

O avião de pequeno porte, que estava desaparecido desde o último dia 20, foi encontrado na tarde desta quarta-feira (25), próximo ao município de Manicoré, no interior do Amazonas. A informação foi confirmada pela Prefeitura de Manicoré. O piloto e mais uma pessoa estão entre as vítimas.

O piloto da aeronave era Rodrigo Boer Machado, de 29 anos, natural de Fernandópolis. No último dia 23, a mãe desse piloto fez um vídeo pedindo ajuda à comunidade ribeirinha e às autoridades para localizar seu filho, que desapareceu após dizer a ela que estava sobrevoando cidades do Amazonas.

Piloto de Fernandópolis estava em avião que desapareceu no interior do Amazonas Foto: Reprodução/Redes sociais

Ontem (24), o Governo do Amazonas comunicou que enviou uma nova equipe de bombeiros, com cães farejadores, para auxiliar nas buscas.

Vídeo mostra equipes de buscas do avião em Manicoré

Conforme a FAB, o avião desaparecido não tinha plano de voo registrado e não foi detectada pelos radares de controle de tráfego aéreo.

Segundo as investigações da Força Aérea, familiares do piloto relataram que o GPS Garmin que ele usava indicava as últimas posições ao Sudeste de Manicoré.

Em nota, a prefeitura de Manicoré manifestou solidariedade pelos ocupantes da aeronave. “Manifestamos nossa mais sincera solidariedade às famílias enlutadas, especialmente aos amigos e parentes do piloto Rodrigo Boer Machado, que trazia consigo o sonho de desbravar o Amazonas. Que a memória das vidas perdidas inspire força e união em todos os que passam por esse momento tão doloroso.”

