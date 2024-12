Sobe para 6 número de mortes confirmadas em queda de ponte entre TO e MA

Mergulhadores do Corpo de Bombeiros encontraram, durante buscas aquáticas nesta quarta-feira (25), mais dois corpos de pessoas que morreram no desabamento da ponte Juscelino Kubitscheck de Oliveira, que ligava as cidades de Aguiarnópolis (TO) e Estreito (MA). Com isso, sobe para seis o número de mortes confirmadas, até então.

A ponte desabou por volta de 14h50 de domingo (22/12). Ela ficava na BR-226 e caiu parcialmente sobre o Rio Tocantins. Os dois corpos encontrados nesta quarta são os primeiros localizados após o início da operação de mergulho, realizada em ação conjunta pelos bombeiros do Maranhão, Tocantins e Pará.

O que se sabe, até então, é que os dois corpos estavam dentro de um caminhão modelo DAF de cor prata, que caiu no rio no momento do acidente. Um deles é de um homem de 43 anos e o outro de uma mulher de 53 anos. As identidades das duas vítimas ainda não foram divulgadas.

Conforme nota publicada pelo Governo do Tocantins, nesta tarde, o caminhão transportava portas de MDF e estava submerso desde o domingo.

Mortes e desaparecidos

Até o início da operação de buscas nesta quarta, quatro mortes já haviam sido confirmadas. São elas: uma mulher de 25 anos, uma mulher de 45 anos, uma criança de 11 anos e um homem de 42 anos.

Outras 11 pessoas seguem desaparecidas. Entre elas, estão uma criança, duas mulheres, um mototaxista e a passageira da moto e três pessoas que estavam em uma caminhonete S10, sendo dois adultos e uma criança.

Segundo o Corpo de Bombeiros, pelo menos 10 veículos caíram no rio na hora do desabamento da ponte, entre carros, caminhões e motocicletas.

Ao todo, 29 mergulhadores integram as operações subaquáticas. Três deles são da Marinha e os demais são bombeiros dos estados do Tocantins, Maranhão e Pará.

*Com informações do Metrópoles

