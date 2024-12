Toguro é internado em UTI com fortes dores durante a noite de Natal

O influenciador Toguro foi internado em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) na madrugada desta quarta-feira (25). Horas antes, ele tinha relatado que estava no hospital devido a fortes dores nos testículos. “Bactéria ou infecção”, escreveu na legenda de um vídeo onde aparece sentado em uma cadeira de rodas.

No Instagram, onde tem mais de 9 milhões de seguidores, Toguro relatou todos os sintomas e mostrou a ida ao hospital.

“Em pleno Natal, estou ‘zoado’, com calafrio. Tive um problema ano passado e voltou a doer. Estou com o mesmo problema, começou a doer agora pela tarde, vou para o hospital se não melhorar. Estou me tremendo inteiro, estava animado para comer a ceia, para tomar uma. Vim direto para cama, estava contando os minutos para dar meia-noite, abraçar a galera e vir para cá”, disse, ainda em casa.

Pouco tempo depois, o influenciador apareceu já no hospital para falar com os seguidores. “Não sou muito fã de hospital, evito ao máximo ficar de mimi com algum problema de saúde, mas estou aqui, ‘se pá’ vou ser internado, bactéria ou infecção. Feliz natal a todos, 5 da matina do Natal”, lamentou.

No vídeo, ele explica o problema: “Mais uma vez, estou com dor no testículo. Estou com risco de ter torção e ter que operar na hora senão perco meu testículo. Devo passar um dia aqui, quem sabe dois. Estou fazendo os exames, mas pode ser a bactéria pela qual fiquei internado ano passado.”

Horas após o relato, um administrador do perfil publicou a atualização na rede social do influenciador: “Infelizmente, Toguro está na UTI”. A foto mostra o criador de conteúdo deitado em um leito hospitalar.

*Com informações do Terra

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱