Justin Baldoni perde prêmio de apoio às mulheres após acusação de assédio sexual

O ator e diretor Justin Baldoni acusado de assédio sexual contra a atriz Blake Lively durante gravações do filme “É assim que acaba” perdeu o prêmio concedido pela organização Vital Voices, que reconhece homens aliados na luta pelos direitos das mulheres. O prêmio foi entregue no dia 9 de dezembro, antes de a acusação de assédio sexual feita por Blake Lively vir à tona.

O Prêmio Vozes da Solidariedade homenageia homens notáveis ​​que demonstraram coragem e compaixão na defesa de mulheres. Após o processo movido por Lively no último sábado (21), a organização decidiu retirar a honraria. O processo de Lively alega que Baldoni a assediou sexualmente durante as filmagens e que, após um desentendimento sobre o plano de marketing do filme, ele e sua equipe tentaram difamá-la utilizando uma empresa especializada em gestão de crises.

A Vital Voices, que apoia mulheres em posições de liderança em mais de 185 países desde 1997, ressaltou que o comportamento de Baldoni vai contra os princípios defendidos pela ONG.

A organização informou também que entrou em contato com Baldoni para notificá-lo sobre a revogação do prêmio.

Justin Baldoni e seu advogado, Bryan Freedman, negaram as acusações, considerando “desagradáveis” as ações de Lively, além das entrevistas e estratégias de marketing adotadas pela atriz durante a promoção do filme.

*Com informações do SBT News

