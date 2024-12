Chuvas fortes continuam até o fim de semana em todo o Brasil

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) prevê, para esta quinta-feira (26) e sexta-feira (27), tempo nublado com chuvas fortes, “que podem causar impactos à população”, em várias áreas do país, especialmente na região Sudeste.

De acordo com a Climatempo, a frente fria que se formou no sul do país deve permanecer estacionária entre as costas de São Paulo e Rio de Janeiro, criando um corredor de umidade até o Amazonas. Essa condição será responsável pelas chuvas nas regiões Centro-Oeste e Sudeste e, segundo o Inmet, também no sudoeste da Amazônia, “cruzando as regiões Centro-Oeste e Sudeste, até o Oceano Atlântico”.

As chuvas devem persistir até segunda-feira (30), principalmente no estado de São Paulo, até a divisa com Minas Gerais, “onde o acumulado de precipitação pode superar os 100 mm em 24 horas”.

Temporais devem continuar nas regiões Norte e Centro-Oeste, com potencial para chuvas intensas, acompanhadas de raios e ventos fortes.

*Com informações SBT News

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱