VÍDEO: Jovem morre após ser ‘engolida’ por onda enquanto tirava foto em pedra

Uma jovem identificada como Merlin Septiana, de 18 anos, foi tragicamente levada pelo mar enquanto tentava tirar uma foto sentada numa pedra, em uma praia de Semeti, em Mataram, na Indonésia, na quinta-feira (19)). A jovem estava sentada em uma pedra à beira-mar, ouvindo música com fones de ouvido, quando uma grande onda a arrastou para o oceano.

Imagens feitas por uma pessoa que estava com ela mostram Merlin tentando, sem sucesso, se agarrar às pedras enquanto era atingida pelas ondas. Gritos e choros de desespero podem ser ouvidos ao fundo.

De acordo com Lalu Wahyu Efendi, chefe do Escritório de Busca e Resgate de Mataram, os amigos da jovem tentaram salvá-la com ferramentas improvisadas, como pedaços de madeira e varas de pesca, mas não conseguiram.

Após duas horas de buscas, a equipe de resgate encontrou o corpo de Merlin. Ela foi sepultada em sua cidade natal, Tanak Awu.

*Com informações Extra

