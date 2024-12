Mais de 30 mil pessoas devem deixar Manaus para o Réveillon, estima Arsepam

A Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados e Contratados do Amazonas (Arsepam) deflagrou, nesta quinta-feira (26), a Operação Ano Novo, com o reforço da fiscalização no transporte intermunicipal de passageiros. A ação, que vai até até o dia 3 de janeiro, visa garantir a segurança e a qualidade dos serviços para as mais de 30 mil pessoas que devem utilizar os modais coordenados pela autarquia estadual.

Os departamentos técnicos da Agência Reguladora projetam que mais de 1.100 fiscalizações ocorram em nove dias de atividades.

O diretor-presidente da Arsepam, Ricardo Lasmar, destacou que a operação de fiscalização realizada nesta última semana do ano contará, como nas edições anteriores, com a colaboração de diversos órgãos do Governo do Amazonas. O objetivo é garantir mais segurança aos passageiros que se deslocam para os diferentes municípios do Estado durante o período festivo.

“A principal meta da Arsepam, em conjunto com as demais entidades parceiras, é intensificar as fiscalizações para oferecer um atendimento de qualidade diante do grande volume de passageiros. A segurança dos usuários continua sendo nossa prioridade”, afirmou Lasmar.

Lasmar também reforçou que qualquer irregularidade observada nos veículos ou embarcações pode ser denunciada pelos passageiros por meio da Ouvidoria da Arsepam, que atende pelo número 2020-1117, disponível 24 horas por dia.

O Departamento de Transporte Rodoviário (DETR) da Arsepam estima que 15 mil passageiros deixem Manaus, em nove dias, com destino a outras cidades do estado. As equipes da Arsepam devem realizar 800 fiscalizações nos modais regulares (viagens entre terminais rodoviários), semiurbano (Manaus-Iranduba e Iranduba-Manaus), fretamento eventual e contínuo.

As vistorias no modal rodoviário acontecem no Terminal Rodoviário Engenheiro Huascar Angelim (Rodoviária de Manaus), bairro Flores, zona centro-sul; Barreira de Fiscalização Estadual (AM-010 e BR-174), bairro Santa Etelvina, zona norte; barreira de Fiscalização Estadual da Avenida das Flores, bairro Lago Azul (entrada do Viver Melhor 1), zona norte; após a Ponte Jornalista Phelippe Daou (Ponte Rio Negro), em Iranduba; e no Terminal Rodoviário de Itacoatiara.

O Departamento de Transporte Hidroviário (DETH) da Agência projeta que 15 mil passageiros optem por deixar Manaus por meio de embarcações. Nessa modalidade, os fiscais devem realizar 300 vistorias. As abordagens no modal hidroviário ocorrerão no Porto de Manaus, nas balsas da Manaus Moderna, no Centro, no Porto da Ceasa, no Distrito Industrial, zona sul, e no Porto de São Raimundo.

