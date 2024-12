Bolsa Universidade 2025: resultado preliminar é divulgado; confira

A lista também será publicada na edição do Diário Oficial do Município (DOM), a partir das 22h desta quinta-feira (26).

O resultado preliminar do Programa Bolsa Universidade (PBU) 2025 já está disponível para consulta no portal do candidato. Acesse abaixo.

A lista também será publicada na edição do Diário Oficial do Município (DOM), a partir das 22h desta quinta-feira (26).

Detalhes do processo:

Vagas oferecidas : A Escola de Serviço Público Municipal e Inclusão Socioeducacional (Espi) disponibilizou 47.377 vagas para acesso ao ensino superior em instituições privadas.

: A Escola de Serviço Público Municipal e Inclusão Socioeducacional (Espi) disponibilizou 47.377 vagas para acesso ao ensino superior em instituições privadas. Bolsas oferecidas : O programa oferece descontos de: 100% (bolsas integrais) 75% 50% nas mensalidades do curso, com compensação tributária e bolsas voluntárias.

: O programa oferece descontos de: Número de inscritos : Mais de 45 mil inscritos . 18.787 candidatos classificados. 20.982 candidatos em cadastro reserva, com nova chance no período de remanejamento. 5.389 eliminados por não atenderem aos critérios da seleção.

: Recursos : Candidatos que discordarem do resultado poderão interpor recurso nos dias 27 e 30/12 , das 8h às 14h , na sede da Espi, localizada na avenida Compensa, nº 770, Vila da Prata, zona Oeste, conforme o Edital do PBU 2025.

: Candidatos que discordarem do resultado poderão interpor recurso nos dias , das , na sede da Espi, localizada na avenida Compensa, nº 770, Vila da Prata, zona Oeste, conforme o Edital do PBU 2025. Comprovação dos dados: A seleção é realizada por meio de sistema informatizado. O candidato é responsável por comprovar suas informações com documentos, sob pena de perder o benefício.

Documentação:

Os candidatos classificados devem entregar a documentação original e cópia nas Instituições de Ensino Superior (IES) entre 6 a 10 de janeiro de 2025, das 8h às 15h, para a comprovação das informações prestadas na inscrição.

Oportunidades de Inclusão Socioeducacional:

O PBU oferece vagas em 12 Instituições de Ensino Superior da rede privada, com 22 unidades em toda a cidade.

oferece vagas em da rede privada, com em toda a cidade. Desde o início da gestão do prefeito David Almeida , o programa já disponibilizou 200.356 bolsas de graduação.

, o programa já disponibilizou de graduação. A Prefeitura também oferece o Bolsa Pós-Graduação (com 75.232 bolsas) e o Bolsa Idiomas (149.611 vagas em escolas particulares), ambos com descontos nas mensalidades.

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱