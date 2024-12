Teatro Amazonas recebe Lady Parker nesta sexta (27) com acesso gratuito

O artista teatral Michel Guerrero criou a personagem Lady Parker em 2004 e de lá para cá fez dezenas de apresentações em teatros, festas, convenções e em outros estados brasileiros.

Para comemorar a longevidade da loira pop baré, no próximo dia 27, às 20h, haverá o show comemorativo ‘Lady Parker 20 anos no Teatro Amazonas’, com acesso inteiramente gratuito ao público.

A promoção é do Governo do Amazonas, via Secretaria de Estado da Cultura e Economia Criativa (SEC).

“São 20 anos imprimindo a personagem Lady Parker no imaginário coletivo do estado do Amazonas, em diferentes formatos, como shows e podcasts. Completar 20 anos dessa diva é importante para ressaltar minha sobrevivência e resistência nos palcos com humor, que não é nada fácil. E esse show será focado na respiração junto a plateia, interagindo e divertindo corpo a corpo”, disse Guerrero.

Lady levará ao público canções e paródias que ficaram conhecidas em suas apresentações neste percurso, como ‘Aquilo que sobe no Wilson’, versão para ‘Killing Me Softly’, de Roberta Flack, e ‘Viver um bad romance’, sucesso de Lady Gaga. Os convidados especiais para a noite são Andrea Brasil, Carlinhos Bandeira, Lucilene Castro, Luso Neto, Márcia Siqueira e Robson Ney, como Kattita, a empregada de Lady Parker.

A estrela falará, ainda, da sua infância pobre em Eirunepé, a perda da virgindade com o “negão” Wilson, o casamento com cinco maridos europeus, todos falecidos, além da eterna busca sexto esposo em Manaus, na plateia.

“Ela fará de tudo para sair casada do Teatro Amazonas, afinal são 20 anos nessa peleja. Mas, a perua avisa que vai analisar a conta bancária do pretendente antes”, brinca Michel Guerrero.

Lady Parker é uma personagem criada pelo ator Michel Guerrero em 2004 e é figurinha fácil em chás de panela, aniversários-shows, convenções de empresas e palcos de casas noturnas. Para mais informações e contratações é só ligar para 9331-7090.

