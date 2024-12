Polícial Militar é procurado por assassinar jovem em festa de Natal em Manaus

Kennedy Cardoso de Miranda, de 22 anos, foi assassinado durante uma festa de Natal em Manaus na madrugada desta quarta-feira (25). Segundo a família da vítima, o principal suspeito é o policial militar Edersson Oseias Cordeiro Lira, que permanece foragido.

Testemunhas e familiares afirmam que Kennedy, residente em Autazes, no interior do Amazonas, estava na capital para celebrar o Natal com sua namorada e outros parentes. Uma testemunha próxima relatou que o suspeito, ex-marido da irmã da namorada de Kennedy, chegou à festa em estado de embriaguez.

De acordo com os relatos, Edersson cumprimentou todos os presentes e, ao se preparar para ir embora, parou em frente a Kennedy e perguntou se ele era “vagabundo”. Em resposta, o jovem questionou o policial se ele parecia um vagabundo. Nesse instante, Edersson sacou a arma e disparou contra a cabeça de Kennedy.

Após o ato violento, o policial fugiu em um carro branco e continua sendo procurado. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) segue investigando o caso.

A Polícia Militar do Amazonas (PMAM), em nota, informou que enviou uma viatura à residência do suspeito, mas ele não foi localizado. A corporação destacou que está realizando buscas para encontrá-lo e lamentou o ocorrido, reafirmando que não compactua com atos que vão contra os princípios da instituição..

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱