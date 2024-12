Dignidade: 17 fetos abandonados por mães em maternidade são enterrados em Manaus

Após mais de três anos armazenados na Maternidade Ana Braga, na Zona Leste de Manaus, 17 fetos abandonados receberam um sepultamento digno, garantido pela Defensoria Pública do Amazonas (DPE-AM). A ação, baseada na tese Custos Vulnerabilis, reflete a atuação da Defensoria em casos de extrema vulnerabilidade social, protegendo grupos em risco ou abandono.

Os fetos, que nasceram mortos ou faleceram logo após o nascimento, foram abandonados por suas mães em situação de vulnerabilidade e ficaram armazenados na maternidade por mais de três anos, sem perspectiva de sepultamento.

A Defensoria atuou no caso após ser alertada pelo Comitê de Enfrentamento à Violência Obstétrica e obteve a autorização judicial para o enterro, junto ao registro tardio de óbito.

A ação enfrentou desafios, como a falta de espaço para o sepultamento e a tentativa ilegal de cremação por uma empresa privada, que não tinha a autorização das famílias.

A Defensoria acionou a Procuradoria Geral do Município e garantiu, por decisão judicial, que as crianças fossem enterradas com dignidade no cemitério Nossa Senhora Aparecida, no Tarumã, Zona Oeste de Manaus.

A Prefeitura de Manaus, por meio do serviço SOS Funeral, apoiou na logística do sepultamento, oferecendo suporte a pessoas em situação de vulnerabilidade.

A defensora Rosimeire Barbosa, responsável pelo caso, destacou a importância de garantir direitos, mesmo após a morte, para essas crianças que nasceram em extrema vulnerabilidade. “Nosso papel é trazer soluções para a vida real e dar visibilidade aos invisíveis”, afirmou a defensora.

Agora, a DPE-AM trabalha para implementar um protocolo junto à Secretaria de Saúde do Amazonas para garantir sepultamentos e registros de óbitos de pessoas sem identificação ou responsáveis, promovendo o respeito e dignidade mesmo para os que já partiram.

