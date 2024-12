Avião declara emergência e sobrevoa Brasília por cerca de 40 minutos

Na noite de quinta-feira (26), um Airbus A320 da Latam enfrentou uma emergência minutos após decolar do Aeroporto Internacional de Brasília. O voo 3852 tinha como destino Teresina, no Piauí.

De acordo com o sistema de rastreamento de aeronaves, o voo decolou por volta das 21h40, mas logo após, o avião passou a sobrevoar o Distrito Federal em círculos. Aproximadamente às 22h20, a aeronave conseguiu pousar com segurança de volta em Brasília.

Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram o Airbus A320 estacionado no pátio do Aeroporto Internacional Juscelino Kubitschek (JK), cercado por viaturas e com as sirenes acionadas.

Em nota, a Latam informou que o retorno ao aeroporto de origem ocorreu devido a uma “manutenção corretiva não programada” na aeronave.

A companhia confirmou que o pouso foi realizado sem incidentes às 22h20, garantindo a segurança de todos os passageiros, que foram desembarcados sem problemas.

A Latam também informou que está reacomodando os passageiros no voo LA9003, programado para partir de Brasília para Teresina na sexta-feira (27), às 21h05. A companhia lamentou os transtornos e reforçou seu compromisso com a segurança dos voos.

A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) informou que o Airbus A320, fabricado em 2007, tem capacidade para 180 passageiros e está em situação regular.

