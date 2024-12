Prefeitura revitaliza sinalização na Zona Centro-Sul de Manaus

Serviço faz parte do cronograma estabelecido pelo órgão para revitalizar a sinalização e promover melhor ordenamento no trânsito local

Dando continuidade às ações para organizar o trânsito na capital, a Prefeitura de Manaus, revitalizou a sinalização horizontal nos cruzamentos do bairro Nossa Senhora das Graças, na Zona Centro-Sul. O serviço faz parte do cronograma estabelecido pelo órgão para revitalizar a sinalização e promover melhor ordenamento no trânsito local.

O diretor de Engenharia do IMMU, Uarodi Guedes, destacou que a revitalização está sendo efetuada para orientar os condutores que transitam na área. “Esta ação visa oferecer segurança e melhor trafegabilidade naquela área. Estão sendo revitalizadas as sinalizações de ‘Pare’ e linhas de retenção de cruzamentos da rua Acre”, frisou.

Ainda segundo o diretor do IMMU, as sinalizações na região são essenciais devido ao grande fluxo de veículos e pedestres. “Estas vias são muito movimentadas com vários pólos geradores de viagens, como os estabelecimentos comerciais. Diversas empresas e casas de show geram grande fluxo, tanto de veículos quanto de pedestres”, concluiu.

*Com informações da assessoria

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱