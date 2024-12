Vini Jr. é eleito o melhor jogador do mundo no Globe Soccer Awards

Durante a premiação, Cristiano Ronaldo dclarou que Vini Jr., atual The Best FIFA, também deveria ter faturado a Bola de Ouro

Após ser eleito o melhor do mundo pela FIFA, Vini Jr., atacante do Real Madrid e da Seleção Brasileira foi eleito o melhor jogador do mundo pela Globe Soccer Awards. A premiação aconteceu nesta sexta-feira (27), em Dubai.

A eleição foi feita Associação Europeia de Clubes (ECA) em conjunto com a Associação Europeia de Agentes de Jogadores (EFAA). Após a premiação, Vini Jr. agradeceu e comentou sobre a declaração de Cristiano Ronaldo, de que o brasileiro deveria ter vencido também a Bola de Ouro.

Vini Jr. foi eleito o melhor do mundo pela Globe Soccer

“Estou muito feliz de receber esse prêmio, de estar nesse lugar com muitos craques, que sempre acompanhei de longe. Não poderia deixar de agradecer o Real Madrid, meus companheiros e todo mundo que trabalhou para que eu pudesse estar aqui hoje”, disse o brasileiro.Play Video

“O Cristiano estava falando que acredita que sou o melhor, eu acredito. É meu ídolo junto com o Neymar. Eu tenho a honra de receber o prêmio de melhor jogador da temporada com meus dois ídolos observando. É uma honra. Agradecer aos meus companheiros, minha família, ao Flamengo que me colocou no mundo. Ser reconhecido é muito importante.”, completou Vini Jr.

Fala de Cristiano Ronaldo sobre a Bola de Ouro

“Vini Jr merecia ganhar a Bola de Ouro. Na minha opinião, o prêmio foi injusto. Digo aqui na frente de todos.”

Confira os premiados pela Globe Soccer Awards:

Melhor jogador: Vini Jr. (Real Madrid e Brasil)

Melhor atacante: Vini Jr. (Real Madrid e Brasil)

Melhor meia: Jude Bellingham (Real Madrid e Inglaterra)

Melhor goleiro: Thibaut Courtois (Real Madrid e Bélgica)

Melhor jogadora: Aitana Bonmatí (Barcelona e Espanha)

Treinador do ano: Carlo Ancelotti (Real Madrid)

Revelação do ano: Lamine Yamal (Barcelona e Espanha)

Maior artilheiro da história: Cristiano Ronaldo (Al-Nassr e Portugal)

Clube masculino do ano: Real Madrid

Clube feminino do ano: Barcelona

Prêmio de carreira: Alessandro Del Piero (Itália), Rio Ferdinand (Inglaterra) e Neymar (Brasil)

Prêmio Maradona: Jude Bellingham (Real Madrid e Inglaterra)

Melhor agente: Jorge Mendes (Portugal)

Melhor jogador do Oriente Médio: Cristiano Ronaldo (Al-Nassr e Portugal)

Melhor treinador do Oriente Médio: Jorge Jesus (Al-Hilal)

*Com informações do Metrópoles

