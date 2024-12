Saiba o que é arsênio, substância que envenenou família do bolo de Natal

Análises iniciais, divulgadas nesta sexta-feira (27), indicaram a presença de arsênio no sangue de uma das vítimas fatais e de dois sobreviventes que consumiram o bolo durante uma confraternização familiar em Torres, no litoral norte do Rio Grande do Sul. A substância, altamente tóxica, é capaz de causar sérios danos à saúde, podendo levar à morte.

Amostras de sangue da mulher que preparou o bolo, do sobrinho-neto dela de 10 anos, e de Neuza Denize Silva dos Anjos, uma das vítimas fatais, foram analisadas. A tia e o sobrinho permanecem hospitalizados, mas estão “clinicamente estáveis”, conforme boletim médico.

Além de Neuza, outras duas pessoas faleceram poucas horas após o consumo do bolo. Tatiana Denize Silva dos Santos e Maida Berenice Flores da Silva sofreram parada cardiorrespiratória. A causa da morte de Neuza foi identificada como “choque pós-intoxicação alimentar“.

O que é arsênio?

O arsênio é um metal encontrado naturalmente em fontes subterrâneas de água e em vários alimentos, como peixes, mariscos, carne, frango e cereais. Dependendo da quantidade, ele se torna tóxico.

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), a exposição prolongada a esse elemento pode causar sérios danos à saúde, incluindo câncer, doenças cardíacas, diabetes, problemas no desenvolvimento e danos ao sistema nervoso.

Os sintomas da contaminação por arsênio incluem vômitos, dores abdominais e diarreia. A exposição prolongada resulta em mudanças na pigmentação da pele, lesões cutâneas e, em casos mais graves, câncer de pele.

A OMS considera o arsênio um dos 10 químicos de grande preocupação para a saúde pública e recomenda que a exposição ao metal seja prevenida

*Com informações do Metrópoles

