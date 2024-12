Piso de casa desaba e mata mãe e filha soterradas em fossa

Ercília Soares e Elisandra Pereira, respectivamente mãe e filha, morreram ao caírem em uma fossa desativada, com cerca de 10 metros de profundidade, após o piso da cozinha da casa onde moravam desabar. O caso ocorreu em Corbélia, no oeste do Paraná, na última quinta-feira (26).

Segundo o Corpo de Bombeiros, as duas ficaram soterradas por entulhos no momento do desabamento.

Conforme relatos dos bombeiros, uma das vítimas ainda estava consciente e conversou com a equipe de resgate durante as primeiras tentativas de salvamento. No entanto, após cerca de três horas de trabalho, ambas foram encontradas sem vida.

A Prefeitura de Corbélia lamentou a tragédia e informou que está oferecendo suporte à família das vítimas.

“Neste momento de dor, nossa prioridade é prestar todo o apoio necessário à família. Uma equipe composta por assistentes sociais e psicólogos do município está à disposição”, disse a administração municipal, em nota. A Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil de Cascavel também lamentou o falecimento de Elisandra, que era advogada, e da mãe dela. “A OAB Cascavel (Ordem dos Advogados do Brasil, Subseção de Cascavel) lamenta profundamente o falecimento, nesta quinta-feira (26), da advogada Elisandra Pereira da Silva e de sua mãe Ercília Soares, em Corbélia”, disse a instituição em nota.

A Polícia Civil do Paraná está investigando as circunstâncias do acidente. Segundo a corporação, os indícios preliminares apontam para um acidente, mas um laudo pericial será determinante para esclarecer as causas e eventuais responsabilidades pelo ocorrido.

A residência onde aconteceu o desabamento foi isolada pelas autoridades e está sendo avaliada por peritos.

*Com informações do Metrópoles

