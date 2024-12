Academia de Manaus dá dicas de treinos para começar 2025 no caminho para uma vida mais saudável

Após a virada do ano, muitos aproveitam para redefinir seus objetivos e apostar em hábitos mais saudáveis.

Para quem quer começar 2025 com o foco no condicionamento físico e na saúde, a educadora física e coordenadora de eventos da Fórmula Academia, Roberta Nascimento, compartilha recomendações essenciais para manter a motivação e não cair nas armadilhas comuns do início do ano.

De acordo com a profissional, um dos segredos para um ano de sucesso no campo dos treinos é apostar na combinação de atividades aeróbicas, de força e flexibilidade. Essas modalidades proporcionam benefícios tanto para o corpo quanto para a mente.

Ela explica que os treinos aeróbicos são fundamentais para quem busca melhorar a saúde cardiovascular e queimar calorias. Caminhadas intensas, corridas, ciclismo e natação estão entre as atividades mais indicadas para quem deseja aumentar a resistência e a disposição física.

“Esses exercícios têm impacto direto na saúde do coração e, ao mesmo tempo, ajudam a reduzir a gordura corporal”, afirma a educadora.

Entretanto, não basta apenas trabalhar o condicionamento cardiovascular, diz ela. O treino de força também deve ser parte importante da rotina. Roberta Nascimento explica que atividades como musculação, treino funcional e exercícios com peso corporal são essenciais para fortalecer os músculos e acelerar o metabolismo.

“Exercícios como flexões, agachamentos e abdominais podem ser feitos de forma simples e eficaz, sem a necessidade de equipamentos sofisticados”, observa. O treino funcional, que simula movimentos do dia a dia, também é uma excelente opção para quem quer melhorar o desempenho nas tarefas cotidianas e prevenir lesões.

Outro ponto importante que a profissional da Fórmula Academia destaca são os treinos de flexibilidade e equilíbrio, como yoga e pilates. Essas atividades não apenas ajudam a melhorar a postura e a flexibilidade, mas também reduzem o risco de lesões e aumentam a sensação de bem-estar.

“Muitas pessoas negligenciam esses exercícios, mas eles são fundamentais para manter o corpo saudável e em movimento”, acrescenta.

Não vá com tudo

FOTOS: Arquivo/Fórmula Academia

Para quem está voltando aos treinos depois de um período de descanso, a educadora física alerta para alguns erros comuns que podem atrapalhar o progresso. Entre os deslizes mais frequentes, ela aponta a falta de planejamento, que pode levar a frustrações logo nos primeiros dias.

“É importante não voltar aos treinos de forma abrupta. O corpo precisa de tempo para se adaptar, por isso, é fundamental respeitar seus limites e aumentar a intensidade de maneira gradual”, orienta. Outro erro é não respeitar os dias de descanso, fundamentais para a recuperação muscular e para evitar lesões.

Uma das maiores dificuldades logo após o Réveillon é a falta de motivação, pelo cansaço das festas e muitas vezes a parada prolongada nos exercícios. Para quem sente o desânimo tomar conta, Roberta Nascimento sugere estratégias simples, mas eficazes, como estabelecer metas claras e realistas.

“Defina objetivos que sejam alcançáveis, como treinar três vezes por semana ou melhorar o tempo de uma corrida. Isso ajuda a manter o foco e a não desistir logo nos primeiros desafios”, explica. Ela também destaca a importância de criar uma rotina sólida, com horários fixos para treinos, alimentação e descanso. Além disso, treinar com um parceiro pode ser uma boa maneira de manter a motivação em alta.

Rápido e eficaz

FOTOS: Arquivo/Fórmula Academia

Se o tempo disponível para treinar está curto, não há motivo para desespero. Roberta Nascimento recomenda treinos rápidos e eficazes, que podem ser feitos em casa ou na academia. Para quem tem apenas 20 a 30 minutos livres, o treinamento intervalado de alta intensidade (HIIT) pode ser uma excelente escolha.

Combinando corridas, flexões, agachamentos e alongamentos, é possível realizar uma sessão completa em pouco tempo, garantindo resultados significativos. “Mesmo com a agenda apertada, o HIIT é uma ótima forma de exercitar o corpo e acelerar o metabolismo”, afirma.

Para quem quer continuar a jornada de bem-estar ao longo do ano, Roberta sugere focar em metas de longo prazo, mas com objetivos mensuráveis e alcançáveis.

“O segredo está na consistência. Não se desespere com os resultados imediatos. O importante é persistir e reconhecer os pequenos avanços”, conclui. Para ela, a chave do sucesso está em celebrar as vitórias ao longo do caminho, sejam elas grandes ou pequenas, pois cada passo dado é um avanço importante na construção de um corpo saudável e equilibrado.

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱