VÍDEO: caminhão tomba e espalha carga de milho no ‘Rapidão’, em Manaus

Um caminhão tombou e espalhou uma carga de grãos de milho na manhã deste sábado (28) no Rapidão Rodoanel Metropolitano, no bairro Tarumã, zona Oeste de Manaus. O acidente causou transtornos no trânsito da região, mas felizmente, ninguém ficou ferido.

De acordo com a Polícia Militar, o motorista perdeu o controle do veículo ao tentar desviar de um carro de passeio e acabou tombando próximo ao acostamento. O acidente gerou lentidão no tráfego.

Para liberar a via, um guincho e um trator foram enviados ao local. Após os trabalhos de remoção, a pista foi liberada no início da tarde, normalizando o fluxo de veículos.

