Operação Réveillon: 2,6 mil agentes, blitz e 500 câmeras reforçam segurança em Manaus

Policiamento será reforçado em áreas de grande concentração de pessoas, como o Réveillon do Largo, no Centro.

O Governo do Amazonas preparou um plano de segurança reforçado para a virada de ano. A Operação Réveillon contará com mais de 2,6 mil policiais e agentes das forças de segurança, como a SSP-AM, PC-AM, PMAM, Corpo de Bombeiros e Detran-AM, que estarão nas ruas de Manaus e no interior do estado para garantir a segurança da população.

Em Manaus, o policiamento será reforçado em áreas de grande concentração de pessoas, como o Réveillon do Largo, no Centro. A SSP-AM também utilizará 500 câmeras de monitoramento (Sistema Paredão) para acompanhar os eventos e garantir a ordem.

“O objetivo é oferecer uma virada de ano segura, com mais policiamento e tecnologia nas ruas. Vamos continuar com esse esforço ao longo de 2025”, disse o secretário de segurança, Vinícius Almeida.

Policiamento e Ações de Segurança

A Polícia Militar terá seu efetivo completo nas ruas, com unidades especializadas e o reforço de mil novos policiais que atuam desde novembro na Operação Natal Mais Seguro. A Polícia Civil manterá plantões 24h nas delegacias e terá uma Delegacia Móvel no Largo de São Sebastião para atender a qualquer ocorrência.

O Corpo de Bombeiros terá mais de 280 bombeiros em ação, com viaturas e equipamentos para garantir a segurança em eventos pela cidade. O Detran-AM realizará blitz e fiscalizações no trânsito em Manaus e nas rodovias estaduais.

Com esse esforço conjunto, a Operação Réveillon vai garantir uma virada de ano tranquila e segura para todos.

