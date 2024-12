Petrobras é autorizada a vender gás natural no Amazonas

Empresa cumpriu todas as obrigações fiscais e legais exigidas para a comercialização do gás natural no estado.

A Petrobras recebeu a autorização da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados e Contratados do Estado do Amazonas (Arsepam) para comercializar gás natural no estado, tornando-se a primeira empresa a obter essa permissão, conforme a legislação vigente.

A autorização foi formalizada por meio da Portaria nº 171/2024-GDP/Arsepam, após a análise da documentação apresentada pela Petrobras, que atendeu a todas as exigências da Arsepam e da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

O processo de autorização teve início em setembro de 2022, quando a Petrobras fez a solicitação formal. A empresa cumpriu todas as obrigações fiscais e legais exigidas para a comercialização do gás natural.

O diretor-presidente da Arsepam, Ricardo Lasmar, destacou que essa aprovação reflete o compromisso da Agência em regular e fomentar o mercado de gás natural no Amazonas. Com a autorização, a Petrobras poderá vender gás natural diretamente para consumidores livres, conforme as normas estabelecidas.

Mais informações estão disponíveis no site oficial da Arsepam.

