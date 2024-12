VÍDEO: mulher de pastor revela traição e expõe marido e amante durante culto na igreja

Na última quinta-feira (26), frequentadores de um culto na Igreja Assembleia de Deus, em Campos dos Goytacazes, Rio de Janeiro, foram surpreendidos por um testemunho inesperado. Aryana Medeiros, mulher do pastor Ruan Sérgio Silva, pegou o microfone e expôs publicamente a traição do marido, revelando que ele estava tendo um romance com uma fiel da mesma igreja.

“Agora é minha vez, gente. Eu hackeei o celular do meu esposo e descobri que ele está com a levita Laís, esposa do Patrick. Aqui estão os prints para quem quiser ver”, disse Aryana, enquanto exibia as mensagens comprometedoras. Durante o desabafo, outra mulher na igreja distribuiu papéis aos fiéis. “E ele teve a cara de pau de passar o Natal na minha casa”, completou a esposa traída.

A situação escalou quando o pastor tentou interromper o relato, momento em que Aryana começou a agredi-lo fisicamente, seguida de uma briga com a amante. Ela puxou Laís pelos cabelos, derrubando cadeiras enquanto fiéis tentavam separar a confusão.

Após a repercussão do caso nas redes sociais, surgiu um vídeo anterior ao culto, onde Aryana aparece queimando um cesto de roupas, dizendo: “Ele está livre para ficar com quem quiser, mas sem nada, nem roupa para vestir”.

Nas redes sociais, Aryana se defendeu da exposição pública, afirmando que sua intenção não era prejudicar ninguém. “Maldade foi o que fizeram comigo. Não faço isso por engajamento, mas para desmascará-los. Alguns estão dizendo que sou a errada, mas ninguém sabe como me sinto vendo meus filhos perguntando pelo pai. Não desejo mal a ele, apenas que mude e siga sua vida”, disse.

