Avião sai da pista durante pouso e deixa 179 mortos na Coreia do Sul

Neste domingo (29), um avião da companhia Jeju Air, um Boeing 737-800, saiu da pista e colidiu contra um muro no Aeroporto Internacional de Muan, na Coreia do Sul, resultando na morte de 179 pessoas. A aeronave, que retornava de Bangkok, na Tailândia, tinha 181 pessoas a bordo.

De acordo com a agência Yonhap, a falha no trem de pouso pode ter causado o acidente. Das vítimas fatais, 93 eram mulheres e 82 homens. Dois membros da tripulação foram resgatados com vida e não correm risco.

Cerca de 1.560 bombeiros, policiais, militares e outras autoridades estão no local, fazendo deste evento um dos maiores desastres aéreos da história do país.

