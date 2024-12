VÍDEO: Mulher tem roupa arrancada durante briga em bar no Amazonas

De acordo com informações de testemunhas, a confusão ocorreu no município de Borba, interior do Amazonas

Um vídeo que circula nas redes sociais registra o momento em que uma mulher teve sua roupa arrancada durante uma briga com outra em um bar. De acordo com informações de testemunhas, a confusão ocorreu no município de Borba, interior do Amazonas.

Nas imagens, é possível ver duas mulheres aparentemente embriagadas, se agredindo e caindo no chão. Em determinado momento, uma delas puxa com força a roupa da outra, deixando-a seminua, com os seios expostos.

Outras duas mulheres intervêm para separar a briga e conseguem ajudar as envolvidas a se recomporem após a luta. Não há informações sobre o que teria causado o conflito.

