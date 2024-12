IEL Amazonas vai buscar ampliar parcerias em 2025

O Instituto Euvaldo Lodi (IEL Amazonas), em 2025, pretende buscar mais parcerias estratégicas com empresas de diferentes segmentos, para ampliar as oportunidades de desenvolvimento aos alunos, por meio do Programa de Estágio e Programa de Aprendizagem.

“Nosso objetivo é proporcionar aos estudantes a chance de aplicar o conhecimento acadêmico adquirido, ao mesmo tempo, em que ganham a experiência prática essencial para sua evolução profissional”, disse Andrea Guerra, superintendente do IEL Amazonas.

No ano de 2024, o IEL Amazonas inseriu mais de 3,5 mil jovens no mercado de trabalho, em estágio e aprendizagem, sendo 2,7 mil estagiários e 800 aprendizes, em empresas de diversos segmentos, com oportunidade de desenvolvimento profissional.

O Instituto também contribuiu para a empregabilidade de profissionais. Cerca de 500 vagas de trabalho foram intermediadas pelo IEL junto a empresas no Amazonas.

“Buscamos agregar valor tanto para os estagiários quanto para as empresas, criando uma rede de aprendizado e desenvolvimento mútuo”, destaca a superintendente.

Com esse propósito, o IEL/AM realizou a edição 2024 do Prêmio IEL de Talentos, iniciativa que reconheceu empresas, estagiários, aprendizes e instituições de ensino que se destacaram em nível regional, por meio do desenvolvimento de projetos em seus ambientes de negócio.

Esse prêmio tem grande importância para o IEL, pois fortalece as parcerias com empresas e instituições de ensino, ao mesmo tempo que valoriza aqueles que se destacaram por suas contribuições com o desenvolvimento profissional e educacional, elevando os padrões de excelência no mercado local.

Bianca da Silva destacou-se no Prêmio IEL de Talentos 2024, na categoria Estágio Inovador, ao liderar o projeto “Biopolímeros e novos materiais”, que propõe desenvolver e produzir, em escala de produção comercial, um tipo especial de plástico, composto parcialmente por fibras de ouriço da castanha-do-Brasil. Na reta final de seu curso, a universitária largou a função de ferramentaria da Tutiplast, para tornar-se estagiária na empresa.

“Foi um desafio muito grande largar a minha profissão técnica para virar estagiária. Mas tenho muito orgulho dessa trajetória, agradeço muito a Tutiplast, por me dar essa oportunidade de trabalhar no desenvolvimento de materiais bioplásticos, em bioeconomia e sustentabilidade”, disse a estudante.

Em 2025, a instituição pretende reforçar atuação como ponte para o desenvolvimento profissional e empresarial no Amazonas. Andrea Guerra projeta ações de impactos positivos para a o ecossistema de inovação.

“Nesse contexto, continuaremos com o compromisso de apoiar empresas na análise de seu grau de maturidade inovadora”, destaca, ao citar a realização de consultorias direcionadas a Micro e Pequenas Empresas (MPEs), por meio do Programa de Certificação em Gestão, com a finalidade de fortalecer o desempenho e a competitividade das empresas no mercado.

Realizado em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio ao Micro e Pequenas Empresas (Sebrae Amazonas), o programa realizou consultorias, diagnósticos e capacitações para a qualificação e engajamento dos profissionais envolvidos nas temáticas de Gestão da Qualidade e Produtividade, bem como Gestão Contábil, Tributária e Trabalhista.

Após a auditoria, sete empresas foram certificadas pelas instituições IEL/AM e Sebrae/AM, para fortalecer a visão estratégica das empresas, estruturando suas rotinas empresariais com processos mais qualificados e ágeis, além de implementar políticas gerenciais que impulsionam o desenvolvimento organizacional e a capacitação das equipes.

A Oficina New Mecânica foi uma das certificadas. Para a proprietária Jordânia Vasconcelos, o programa trouxe clareza sobre os processos internos da empresa.

“Percebemos que estávamos no caminho certo, mas faltava ajustar e documentar o que fazíamos. Agora temos certeza de que estamos preparados para crescer”, enfatizou.

Outro programa no radar de realizações do IEL para 2025 é o Programa de Qualificação de Fornecedores para viabilizar a conexão de grandes empresas com pequenos e médios fornecedores locais, e o desenvolvimento desses fornecedores, de acordo com os critérios definidos por sua empresa; além da continuidade do Programa Conselheiros Master, realizado em parceria com o Sebrae Amazonas.

A iniciativa visa transmitir a empreendedores, gestores e colaboradores o conhecimento e a experiência de empresários e administradores renomados, que alcançaram sucesso em seus próprios negócios ou na gestão de organizações.

Por meio do Programa Inova Talentos, o IEL pretende fortalecer a inserção de talentos qualificados em projetos de inovação e significativamente no processo de pesquisa, desenvolvimento e inovação (PD&I) nas empresas. Como ICT, o Instituto vislumbra abrir portas para o avanço científico, tecnológico e econômico, ao mesmo tempo, em que fortalece a colaboração e a transferência de conhecimento para a sociedade.

“Nosso objetivo é lançar novos produtos e fortalecer ainda mais nossa conexão com a indústria e a sociedade”, assinala Andrea, ao anunciar o lançamento para 2025 o curso Conexão Tech, voltado para a capacitação de jovens do ensino fundamental no mundo da programação.

“Seguiremos comprometidos com a excelência em educação e desenvolvimento, buscando inovar em nossas ações e criar ainda mais oportunidades de crescimento para nossos parceiros e alunos”, afirma a gestora.

IEL capacita jovens

Em capacitação empresarial, o IEL realizou 1.321 matrículas em cursos livres, com formações em liderança, tecnologia, qualidade, recursos humanos e outras temáticas. Investiu na realização de cursos com carga horária mais extensa, como o Programa de Formação e Desenvolvimento de Líderes de Produção, voltado para os desafios da liderança na indústria e o Programa de Desenvolvimento de Carreira Sou+IEL, que prepara jovens do ensino médio para o ingresso no mercado de trabalho.

Em “Empreendedorismo juvenil”, ação com objetivo de estimular e incentivar o espírito empreendedor entre os jovens do SESI e SENAI, por meio de palestras e conversas, 100 jovens vivenciaram a experiência que estimula o desenvolvimento de futuros empreendedores.

IEL também realizou dois workshops no tema “Conhecendo a Zona Franca de Manaus”, voltados para capacitar alunos do SESI e SENAI, com o objetivo de proporcionar um entendimento sobre a Zona Franca de Manaus (ZFM), destacando sua importância, os riscos e os desafios enfrentados pela região.

*Com informações da assessoria

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱