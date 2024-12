Bolsa Universidade define prazos para suspensão e reativação de benefícios; confira

A Prefeitura de Manaus, por meio da Escola de Serviço Público Municipal e Inclusão Socioeducacional (Espi), vinculada à Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão (Semad), informa aos beneficiários do Programa Bolsa Universidade (PBU) sobre os prazos estabelecidos para a suspensão e reativação de bolsas.

Para o primeiro semestre de 2025, o prazo para abertura de processos de suspensão e reativação vai de 2 de janeiro a 14 de março. Já para o segundo semestre, o período será de 16 de junho a 29 de agosto de 2025.

A suspensão do benefício pode ser solicitada pelo bolsista por até um ano, desde que formalmente solicitada e aprovada pela Espi, conforme os prazos e critérios estabelecidos pela Lei 1931/2014, que regula o programa. Durante a suspensão, o prazo de vigência da bolsa é prorrogado, sendo contabilizado o tempo de afastamento do programa.

A reativação do benefício deve ser solicitada pelo bolsista com antecedência mínima de 30 dias antes do início do período letivo, observando a disponibilidade de vagas na Instituição de Educação Superior (IES) em que o estudante estiver matriculado.

