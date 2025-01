Cores trazem significado para Ano Novo: Descubra qual a cor de roupa apostar neste Réveillon

Especialista em lei da atração Nanda Silveira explicou um método que irá te guiar na escolha certeira do tom da calcinha

É quase unânime que a cor da roupa para passar a virada do ano é o branco. É o tom que salta aos olhos, mesmo em grandes multidões. Só que o look não precisa ser monocromático assim.

Cada cor tem um significado, e até mesmo o tom (mais claro ou mais escuro) deve ser considerado no momento da escolha para celebrar a chegada do novo ano. Como uma forma de abrir caminhos ou de estimular a pôr em prática as ações nos próximos meses, cada uma carrega um simbolismo.

Confira as cores e os significados:

Branco: remete à paz, harmonia, leveza e tranquilidade. É a união de todas as cores.

Azul: demonstra confiança, gera sentimentos de estabilidade e segurança tanto em quem veste, como em quem vê.

Vermelho: uma cor que gera energia, estimula a ação, o ímpeto, representa a força, a paixão, a aceleração.

Rosa: representa a maternidade, a feminilidade, a delicadeza, o cuidado, o amor verdadeiro e apaixonado, porém estável.

Roxo: é ligado à nobreza. Nas sociedades antigas, só era permitido usar quem fosse nobre, então acabou associada à ambição. O roxo também está relacionado à magia e à imaginação.

Marrom: solidez, pela associação com a cor da terra, e transmite segurança, sobriedade, e estabilidade.

Amarelo: representa a alegria, o entusiasmo, a determinação, o otimismo e a força enérgica para atrair o que se quer. É a cor da luz, também relacionada ao sol.

Verde: associado à natureza, o verde representa renovação, crescimento, florescimento e esperança.

Preto: comunica elegância, mistério, formalidade e poder. Ao contrário do branco, o preto é ausência de cor. Na cultura brasileira, está associada ao luto, mas a nível mundial, não é entendido da mesma forma.

Prata: passa uma mensagem mais jovial, moderna, alegre e visionária, e está relacionada a trabalhos intelectuais e à ciência.

Dourado: relacionado ao ouro, a cor traz a sensação de luxo e riqueza, do que sobressai e se destaca dos demais.

Cor da calcinha/cueca:

Entre tantas superstições levadas à risca no Réveillon, escolher a cor da calcinha virou uma tradição como forma de atrair boas energias e realizar os objetivos no ano vindouro. Caso ainda não tenha comprado a peça íntima, a numerologia pode te ajudar a eleger a tonalidade ideal.

Para auxiliar na seleção da cor da calcinha — ou da cueca —, o portal Alto Astral, conversou com a especialista em lei da atração Nanda Silveira. Ela explicou um método com cálculos simples que irá te guiar na escolha certeira do tom da lingerie.

Método

Primeiramente, escreva em um papel o dia e o mês em que você nasceu e o ano que está por vir. Em seguida, faça a soma de cada um desses números anotados. Por exemplo: 06/06/2025, assim a conta terá o seguinte formato 0+6+0+6+2+0+2+5.

Se o resultado da adição decorrer em um número de dois dígitos, como a amostra acima que deu 21, deve-se somá-los até ficar um algarismo de 1 a 9. No caso, o exemplo anterior 2+1 resultará em 3.

Cores para o Ano-Novo

Após saber o número que corresponde a sua personalidade, Nanda menciona qual a cor de calcinha você deverá apostar na virada de ano com base em explicações da numerologia.

Fica o adendo que vale focar no primeiro tom citado, já que o segundo é apenas um reforço para atrair algo que também será positivo.

1. Vermelha

Segundo Nanda, se o seu resultado deu o algarismo 1, significa que o seu 2025 será de “muita coragem, ousadia e determinação”. Quanto às cores, a especialista em lei da atração detalhou: “O vermelho traz, justamente, essa energia de movimento e circulação, além de te deixar com mais ânimo e motivação.”

2. Laranja e rosa

Se a sua resposta tiver dado o número 2, Nanda ponderou que o próximo ano será de “parceria, paciência, tolerância e companheirismo”. Ela acrescentou: “É o período de melhorar as suas relações.”

3. Amarela

Quando o resultado der o número 3, prepare-se para um 2025 de “criatividade, expansão e comunicação”. “O amarelo vai te ajudar a ter mais foco e concentração para você conseguir expressar a sua criatividade e centralizá-la”, esclareceu.

4. Verde e marrom

De acordo com Nanda Silveira, quem apresentar 4 como resposta vivenciará um ano de “organização, segurança e persistência”. Com relação à cor, ela complementou que o verde se mostra a tonalidade perfeita.

5. Azul e roxo

Caso o seu resultado tenha dado o algarismo 5, o ano de 2025 promete muitas “mudanças, transformações e ousadia”. “O azul é uma ótima cor, porque acalma, tranquiliza e resgata a fé”, comentou Nanda ao Alto Astral.

6. Azul-índigo ou rosa

Se a solução da conta matemática com as datas for o número 6, a especialista em lei de atração sustentou que será um 2025 de “afetividade, família, diplomacia e serenidade”. Opte por azul-índigo ou rosa.

7. Violeta

Quando o resultado der 7, prepare-se para um ano de “autoconhecimento, sensibilidade aguçada, intuição, estudo e espiritualidade”. Na avaliação da expert, a cor violeta está envolta da interiorização, de “olhar para dentro”.

8. Rosa ou marrom

Conforme Nanda, se a resposta da conta for o algarismo 8, o ano de 2025 será de “planejamento, objetividade, organização, justiça e sucesso material”. Aí, vale apostar no rosa ou marrom.

9. Dourado

Quem apresentar 9 como resposta da adição desfrutará de um ano de “desapego, altruísmo e transmutação”. Cores como o dourado se mostram excelente alternativa, nesses casos.

*Com informações do Metrópoles e O Globo

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱