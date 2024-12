Expectativa positiva para o PIB do Amazonas em 2025

Projeções para 2025 são otimistas, com expectativa de continuidade do crescimento acima da média nacional

O Amazonas apresentou um bom desempenho econômico em 2024, impulsionado principalmente pelos setores de serviços e indústria. As projeções para 2025 são otimistas, com expectativa de continuidade do crescimento acima da média nacional.

Uma projeção feita pelo banco Santander apontou que, no próximo ano, a economia brasileira deverá crescer 1,8% e a região Norte, 2,7%, enquanto o Produto Interno Bruto (PIB) amazonense terá uma alta de 3,3%, se posicionando como o terceiro maior crescimento do país, atrás apenas de Roraima (4%) e Rio Grande do Sul (3,4%).

Parte deste crescimento se deve ao setor de serviços, que representa 57,7% da economia do Amazonas, e deverá ter uma alta de 3% em 2024 e 2025.

Correspondendo a 37,3% do PIB do estado, a indústria também deverá registrar um crescimento de 4% em 2025, superando a média nacional (1,4%) e se aproximando da região Norte (3,7%).

Primeiro trimestre

Mas antes de chegar em 2025, é necessário avaliar o caminho percorrido em 2024. O PIB do Amazonas registrou um crescimento real de 1,9% no 1º trimestre de 2024, após descontada a inflação pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).

O valor total do PIB para o período foi de R$ 40,3 milhões, apresentando um crescimento nominal de 5,9% em comparação ao mesmo trimestre do ano anterior. Os dados foram divulgados pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti).

De acordo com o titular da Sedecti, Serafim Corrêa, o crescimento real do PIB demonstra que, mesmo diante dos desafios, o Amazonas continua a avançar e a fortalecer a economia.

“O Amazonas, apesar de todas as dificuldades da estiagem do ano passado, no primeiro trimestre deste ano, teve resultados positivos”, destaca.

O setor industrial destacou-se com R$ 13, 2 milhões, com um crescimento nominal de 7,2% em relação ao 1º trimestre de 2023, o maior aumento entre os setores.

Segundo a Pesquisa Industrial Mensal (PIM) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a Indústria Geral cresceu 4,1% na comparação anual e 18,5% em relação ao 4º trimestre de 2023. As Indústrias Extrativas caíram 5,1% e 6,6%, respectivamente, enquanto a Indústria de aumentou 5% na comparação anual e 24,7% em relação ao trimestre anterior.

Conforme a secretária-executiva de Planejamento da Sedecti, Sonia Gomes, outro setor que se destacou foi o de serviços, que alcançou R$ 18,8 milhões no 1º trimestre de 2024, crescendo 5,9% em comparação ao 1º trimestre de 2023, seguido pela Agropecuária, com R$ 1,5 milhões no 1º trimestre de 2024, apresentando um crescimento nominal de 2,5% em relação ao 1º trimestre de 2023.

Segundo trimestre

E esse crescimento continuou perceptível durante o segundo trimestre. Segundo a Sedecti, o PIB atingiu R$ 42,9 bilhões, representando um crescimento nominal de 6,40% em comparação com o 1º trimestre de 2024.

Ajustado pela inflação medida pelo IPCA, o crescimento real foi de 5,29%. Em relação ao mesmo período de 2023, o crescimento nominal foi de 7,79% e o real, 3,42%.

O setor industrial foi o destaque do trimestre, com um total de R$ 14,1 bilhões e um crescimento nominal de 9,09% em comparação ao 2º trimestre de 2023.

No setor de serviços, o Amazonas registrou um total de R$ 20 bilhões, com um crescimento de 7,74% em relação ao 2º trimestre de 2023. A receita nominal aumentou 11,98%, e o volume de serviços cresceu 7,32%. Em comparação com o 1º trimestre de 2024, a receita subiu 2,21% e o volume de serviços aumentou 2,80%.

O setor agropecuário somou R$ 1,6 bilhão, marcando um crescimento de 4,37% em relação ao 2º trimestre de 2023.

Terceiro trimestre

Neste terceiro trimestre de 2024, o PIB do Amazonas registrou crescimento real de 3,04% em relação ao mesmo período de 2023. Com um total de R$ 43,19 bilhões, o Estado também teve um aumento nominal de 7,60% na comparação com o ano anterior.

Na comparação com o 2º trimestre de 2024, o crescimento nominal do PIB do Amazonas foi de 2,35% e, descontada a inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), o aumento real foi de 1,54%.

O setor industrial foi o principal destaque no período, com um total de R$ 15,56 bilhões e crescimento nominal de 10,63% em relação ao 3º trimestre de 2023. Conforme a Pesquisa Industrial Mensal do IBGE, as Indústrias Gerais do Amazonas aumentaram sua produção em 2,51% na comparação anual e 5,35% em relação ao 2º trimestre de 2024.

O setor de Serviços, que totalizou R$ 19,19 bilhões no 3º trimestre, registrou alta de 6,28% em relação ao mesmo período do ano passado. O índice de receita nominal do setor apresentou crescimento de 19,37%, e o volume de serviços aumentou 14,20% no mesmo comparativo.

A Agropecuária atingiu R$ 1,58 bilhão no período, com crescimento de 1% em relação ao 3º trimestre de 2023. Segundo o Levantamento Sistemático da Produção Agrícola do IBGE, a produção de tomate foi destaque, com um aumento de 47,19% na comparação anual, seguido pelo crescimento de 46% na produção de café canephora.

Efeitos da estiagem

Em um ano onde o estado conseguiu suprir os efeitos da estiagem que afetou duramente o Amazonas, a expectativa é que a economia continue se superando mesmo com os impactos causados pela seca dos rios.

De acordo com o secretário-executivo de Desenvolvimento Econômico da Sedecti, Gustavo Igrejas, todos os setores registraram crescimento, incluindo a Indústria, os Serviços e a Agropecuária. É esperado, segundo ele, que 2025 venha a apresentar resultados ainda mais positivos.

“Isso mostra como a economia do Amazonas está extremamente aquecida e como todas as contingências que foram feitas para mitigar os efeitos da estiagem deram muito certo. Nós estamos com um crescimento extremamente expressivo e com bastante esperança de que o ano que vem esse crescimento seja ainda maior”, declarou Gustavo.

