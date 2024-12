Amado Batista ganha declaração da namorada 51 anos mais nova

Amado Batista foi surpreendido por uma declaração apaixonada da nova namorada, Calita Franciele Miranda, de 22 anos, na madrugada desta segunda-feira (30). Em um post no Instagram, a jovem compartilhou uma foto coladinha ao cantor e usou um trocadilho para a homenagem. “Meu amado”, escreveu ela na legenda.

Além disso, a Miss Universe Mato Grosso 2024 escolheu uma música marcante do artista para embalar o momento. O trecho selecionado foi da canção Amor, de 2001: “Amor, eu sou feliz contigo / E quero ver você feliz comigo”.

Cantor viveu relacionamento conturbado

O romance atual de Amado Batista vem após um término conturbado com Layza Felizardo. A jovem, que começou a namorar o artista aos 17 anos, enfrentou um relacionamento cheio de reviravoltas. Eles chegaram a morar juntos, mas a separação trouxe à tona acusações graves. Layza afirmou ter sido traída, acusou o cantor de violência doméstica e revelou que desenvolveu ansiedade durante os cinco anos em que estiveram juntos.

Após a separação, a estudante de medicina veterinária entrou com uma ação judicial para reconhecer a união estável e sua dissolução. Ela também revelou que fez um acordo com o cantor, no qual ele teria prometido ajudá-la financeiramente e conseguir um lugar para ela morar. No entanto, segundo Layza, Amado não cumpriu com o combinado.

Ex-namorada de Amado Batista publica indireta em rede social

Amado Batista chamou atenção ao comentar pela primeira vez sobre seu novo relacionamento com Calita Franciele durante uma entrevista ao programa The Noite com Danilo Gentili (SBT). A declaração veio pouco antes de sua ex-namorada, Layza Felizardo, postar uma suposta indireta em suas redes sociais.

“Falou mal de mim e quis voltar depois”, escreveu Layza na legenda de um vídeo publicado há um dia. Nos comentários, seguidores especularam sobre o desabafo. “Explana os babados, Layza”, sugeriu uma fã. “Pelo visto, o ex ainda pega no pé dela”, apontou outra.

Apesar da repercussão, a estudante de medicina veterinária preferiu não se manifestar sobre o vídeo ou sobre o relacionamento de cinco anos com o cantor, que chegou ao fim em 2023 e deu o que falar entre fãs e internautas.

*Com informações do Terra

