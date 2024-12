Comer doze uvas no Ano Novo: entenda a simpatia

Simpatia de comer doze uvas no Ano Novo vem de fora do país e tem sido cada vez mais frequente nas festividades brasileiras

Entre as diversas simpatias e rituais presentes no final de ano, uma que tem ganhado cada vez mais espaço é a de comer doze uvas no Ano Novo. A escolha pela fruta e a quantidade ingerida não são por acaso e estão relacionadas ao desejo de que o próximo ano seja repleto de realizações.

Além disso, é possível adaptar o ritual de comer uvas de acordo com os desejos para o ano novo ou conforme a personalidade de quem consome a fruta. Também há a possibilidade de incluir as sementes de uva na simpatia, para atrair ainda mais boas energias.

Entenda a simpatia de comer doze uvas no Ano Novo

As uvas são vistas como símbolo de prosperidade e abundância em diversas culturas. Este alimento, originário da região do Mediterrâneo e da Ásia Ocidental, está presente na vida dos humanos há milhares de anos, sendo consumido fresco, em sucos, vinhos e receitas diversas.

Em culturas como a greco-romana, a cristã e a chinesa, a uva possui simbologias relacionadas a conceitos como fertilidade, sucesso, abundância, boa sorte e riqueza. Por isso, a fruta costuma estar sempre presente nas ceias de Natal e de Ano Novo.

Já a simpatia de comer doze uvas no Ano Novo tem origem na Espanha. No começo do século XX, o país basco teve uma boa colheita da fruta, o que fez os produtores venderem as uvas excedentes como “uvas da sorte”, em caixas com 12 frutas.

De acordo com a cultura local, ao consumir as uvas em 31 de dezembro, é possível fazer um pedido a cada uva que se come, sendo um desejo para cada mês do novo ano. A quantidade também está relacionada as doze badaladas de relógio à meia-noite do Ano Novo.

Além dos desejos para os 12 meses do ano, o consumo das uvas também pode, segundo a simpatia, antecipar como será cada mês do próximo ano. Se a primeira uva for doce, é possível imaginar que o mês de janeiro será bom, e assim por diante.

Existem adaptações para consumir uva no Ano Novo: uma possibilidade é comer a quantidade de uvas do seu número da sorte ou de números cabalísticos, por exemplo. Há também quem queira guardar as sementes até o próximo réveillon ou mesmo comer as doze uvas debaixo da mesa durante as festas de Ano Novo, para atrair ainda mais sorte.

Outras simpatias de Ano Novo

Comer lentilhas

A lentilha é outro alimento comum nas ceias de Natal e de Ano Novo e a superstição afirma que o grão atrai prosperidade financeira e fartura. A simpatia teria sido trazida ao Brasil por imigrantes italianos e teria a ver com o formato da lentilha, que lembra o de uma moeda.

Consumir romã

A tradição de comer sementes de romã no Ano Novo também faz parte da cultura brasileira. Acredita-se que guardar 9 sementes da fruta na carteira ou comê-las no Réveillon pode atrair prosperidade e dinheiro ao longo do novo ano. A simpatia pode ser feita também no Dia de Reis, em 6 de janeiro.

Não comer aves ou frango

As aves e, principalmente, o frango ou a galinha são animais que ciscam para trás. Por esse motivo, a superstição popular afirma que esse tipo de animal não deve ser consumido no Ano Novo, para evitar que a vida retroceda após a virada.

Vestir branco

As roupas brancas do Réveillon remetem às culturas afro-brasileiras e religiões como o Candomblé e a Umbanda, a partir de cidades como Salvador e Rio de Janeiro. A cor branca remete ao orixá Oxalá, ligado a conceitos como paz, sabedoria e harmonia. No Ano Novo, o branco é relacionado à purificação e às mudanças espirituais.

Pular ondas

Pular ondas ou sete ondas durante o Ano Novo também é uma simpatia com origem nas religiões afro-brasileiras, principalmente a Umbanda, como homenagem e pedido de força e proteção à Iemanjá. Além disso, é possível fazer um pedido a cada onda pulada.

*Com informações do Terra

