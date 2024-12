VÍDEO: Balsa passa por cima de lancha em frente ao porto de Codajás, no AM

A população do município de Codajás, no interior do Amazonas, gravou o momento em que uma balsa colidiu e passou por cima de uma lancha em frente ao porto da cidade, nesta segunda-feira (30).

Nas imagens é possível ver que os tripulantes que estavam na embarcação menor acabam pulando na água para fugir do acidente.

Não há informações sobre feridos, mas é possível ver que as pessoas que acompanhavam o acidente ficaram bastante assustadas.

