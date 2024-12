VÍDEO: Ônibus pega fogo em avenida na Zona Norte de Manaus

O veículo, que pertence à empresa São Pedro, estava sem passageiros no momento do incêndio.

Um ônibus da linha 059 pegou fogo na manhã desta terça-feira (31) na Avenida Torquato Tapajós, na Zona Norte de Manaus. Não houve feridos.

De acordo com o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas (Sinetram), o veículo, que pertence à empresa São Pedro, estava sem passageiros no momento do incêndio.

“A causa do incêndio ainda está sendo investigada e será esclarecida após a perícia”, informou o sindicato em nota.

O Sinetram também afirmou que o ônibus já foi removido do local e o incidente não causou congestionamento na região.

