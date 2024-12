Réveillon Gospel reúne 55 mil pessoas e dá início às comemorações de 2025 em Manaus

Um público circulante estimado em mais de 55 mil pessoas esteve presente na noite desta segunda-feira (30), no complexo turístico da Ponta Negra, localizado na zona Oeste, para participar da 3ª edição do Réveillon Gospel, evento realizado pela Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação Municipal Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult). A festividade deu início às comemorações da chegada de 2025.

Embalados pelos sucessos dos cantores Fernandinho, Pr. Marcus Salles, Filipe Neto e Izabelle Ribeiro, a multidão louvou, dançou e se emocionou no evento que já virou referência para todo o país. Presente no Réveillon Gospel, o prefeito de Manaus, David Almeida salientou o pioneirismo da comemoração e destacou que a ‘Virada de 2025’ será realizada em três zonas da capital.

“A gente inicia com o Réveillon Gospel. Vocês já viram o sucesso, a população abraçou o Réveillon Gospel e amanhã (31/12), o grande Réveillon, ‘a virada do ano’, com três grandes eventos que a prefeitura está realizando com a presença do Pablo, Kevin o Chris e banda Magníficos, no Educandos, Alphaville e na Ponta Negra. A virada em Manaus se torna uma grande programação, sem dúvida alguma, a cada ano a gente vai querer melhorar”, afirmou Almeida.

De acordo com o diretor-presidente da Manauscult, Jender Lobato, o sucesso do evento passou pela colaboração da população manauara, que abraçou a iniciativa e lotou a orla da Ponta Negra.

“A determinação do prefeito foi que nós fizéssemos um evento grandioso, um evento que pudesse contemplar as pessoas, que fosse seguro e que tivesse uma megaestrutura, padrão da Prefeitura de Manaus. E graças a Deus, a gente conseguiu ter o reconhecimento do público. Essa grande lotação, ela é reflexo de todo o trabalho ordenado e coordenado pelo nosso prefeito”, citou o titular da Manauscult.

A administradora Raquel Viana, 25, fez questão de chegar cedo para conseguir para acompanhar de perto as apresentações que abrilhantaram o Réveillon Gospel. Ela fez questão de agradecer pela iniciativa da atual gestão municipal de realizar a comemoração contemplando a parcela cristã da população manauara.

“O trabalho é incrível, está tudo muito bem organizado, tudo muito limpo, isso é muito bom. E ter um Réveillon para as pessoas cristãs é excelente, porque tem a iniciativa para as pessoas que não são cristãs e a parcela cristã na cidade de Manaus é muito grande, então abraçar esse pessoal é muito importante e é muito legal da parte do prefeito David Almeida”, disse Raquel.

Réveillon de todos

Para que a comemoração fosse completa, a 3ª edição do Réveillon Gospel contou com uma inovação, visando o conforto de todos os presentes. Foram distribuídos abafadores de som para pessoas com o Transtorno do Espectro Autista (TEA).

A iniciativa foi elogiada por muitos pais presentes no local, como a administradora Dailene de Araújo, 39, mãe do pequeno Benício, 9, que sonhava acompanhar a tradicional queima de fogos de artifício.

“Eu achei maravilhoso porque tem muitas famílias que não têm condições. A gente tentou comprar um para ele, só que é muito difícil encontrar por um abafador bom. Então, a gente agradece muito a iniciativa da Prefeitura. É uma experiência boa, porque ele sempre teve curiosidade de saber como são os fogos, só que pelo barulho, ele nunca conseguiu ver direito como é, então, eu acredito que esse abafador vai amenizar esse incômodo para ele. Eu acho que vai ser maravilhoso”, afirmou Dailene.

Outra iniciativa que visou trazer maior segurança para os presentes na Ponta Negra foi o registro das crianças que entraram no espaço de comemoração. Ao entrarem pelo portal instalado pela Manauscult, todos os presentes eram revistados e as crianças recebiam uma pulseira contendo os dados pessoas e telefones de contato.

Artistas aprovam realização do Réveillon Gospel

Presente no calendário de comemorações de Manaus desde 2022, o Réveillon Gospel chega a sua 3ª edição atraindo uma multidão de fiéis para o complexo turístico da Ponta Negra. O público presente louvou com os sucessos dos cantores nacionais Fernandinho e pr. Marcus Salles, e com as apresentações das atrações locais Felipe Netto, Izabelle Ribeiro, Pedro Souza e Banda Atrium.

Questionando sobre o evento, o cantor Fernandinho parabenizou a iniciativa e afirmou torcer que outras cidades também possam adotar a ideia para contemplar o público cristão.

“Fico feliz e parabéns pela iniciativa. Que Deus possa abençoar outros lugares para que possa estar fazendo isso também. A gente está com grande expectativa, o povo já está aí, vamos lá, vamos fazer o que tem que ser feito. Fazer o nome de Jesus estar em um lugar bem alto”, disse Fernandinho.

Já Marcus Salles fez questão de agradecer todo o carinho que recebeu do público manauara e da estrutura montada para o Réveillon Gospel.

“Cara, eu achei sensacional. Eu quero parabenizar a Prefeitura de Manaus, todo o pessoal que organizou o evento, tendo em vista que a população evangélica é muito grande no Brasil todo. Na verdade, se falando de Réveillon, isso demorou a acontecer. No Rio está acontecendo pela primeira vez. Então, tudo isso é uma conquista muito legal. Agora, uma festa como essa, sensacional, uma estrutura maravilhosa também, palco, iluminação, e quem vem no show aí viu que a galera também estava muito animada, cantando, pulando, celebrando, isso é maravilhoso”, frisou Salles.

Recado para a população

Durante todo a realização do Réveillon Gospel, os artistas e o público demonstraram a sua fé e declararam bênçãos para que o novo ano seja repleto de alegria para a população da cidade de Manaus.

“Eu quero declarar sobre a sua vida, um ano 2025 com muita saúde, muita prosperidade, muita paz, que você possa entender que o sentido da vida depende muito de pessoas que você tem ao seu redor, então fique próximo mais da sua família e entenda que a família é um propósito divino de Deus para a sua vida e se você acreditar que com fé tudo é possível, você vai conquistar grandes coisas nesse ano 2025”, declarou o cantor Felipe Netto.

Já a cantora Izabelle Ribeiro aproveitou para convidar as pessoas para prestigiarem a comemoração organizada pela Prefeitura de Manaus.

“A gente sabe e tem a convicção que você vai gostar muito. Por isso, traga a sua família e viva esse momento. Tenho certeza que o ano de 2025 será um ano extraordinário para você”, finalizou.

