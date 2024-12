Réveillon 2025: Veja os horários dos shows nos três pontos de de festa em Manaus

Fique por dentro dos horários e atrações do Réveillon Manaus 2025, com festas na Praia da Ponta Negra, Parque Amazonino Mendes e Orla do Amarelinho

A programação do Réveillon Manaus 2025 contará com oito shows na Praia da Ponta Negra a partir das 18h de terça-feira (31), com a contagem regressiva para a virada do ano, durante a apresentação do cantor Pablo. As celebrações na Zona Oeste seguem até a madrugada de 2025.

Além da Ponta Negra, a capital terá mais dois pontos de festa:

Parque Amazonino Mendes (Zonas Norte e Leste)

Orla do Amarelinho, no bairro Educandos (Zona Sul)

Confira abaixo a programação completa:

⌚🎆 Horários dos shows na Ponta Negra

17h40 e intervalos – DJ May Seven

DJ May Seven 18h – 40º Graus de Amor

40º Graus de Amor 19h – Jhon Veiga

Jhon Veiga 20h – George Japa

George Japa 21h30 – Magníficos (atração nacional)

Magníficos (atração nacional) 23h20 – 0h50 – Pablo (atração nacional)

– 0h50 – Pablo (atração nacional) 0h40 – DJ Toinho

DJ Toinho 1h – Patrick Araújo e David Assayag

Patrick Araújo e David Assayag 2h10 – Kevin o Chris (atração nacional)

Kevin o Chris (atração nacional) 3h30 – Guto Lima

⌚🎆 Horários dos shows na orla do Amarelinho

20h – DJ Andrews

– DJ Andrews 20h30 – Jean Sarrafo

– Jean Sarrafo 21h25 – Sempre Estrelas

– Sempre Estrelas 22h20 – Jhou Guerra

– Jhou Guerra 23h20 – Guto Lima (virada do ano)

– Guto Lima (virada do ano) 0h50 – Magníficos (atração nacional)

– Magníficos (atração nacional) 2h40 – Márcia Siqueira, Samba da Virada

– Márcia Siqueira, Samba da Virada 3h30 – Banda Marrakesh

– Banda Marrakesh 4h20 – Banda Contágio

⌚🎆 Horários dos shows no Parque Amazonino Mendes

18h40 – Forró Festança

– Forró Festança 19h20 e intervalos – DJ Ariana Paes

e intervalos – DJ Ariana Paes 19h30 – Tome Xote

– Tome Xote 20h25 – Banda Essence

– Banda Essence 21h20 – Lucas Moura

– Lucas Moura 22h20 – Luiz Carlos e Banda

– Luiz Carlos e Banda 23h20 – George Japa (virada do ano)

– George Japa (virada do ano) 0h20 e intervalos – DJ Hayden

e intervalos – DJ Hayden 0h40 – Arlindo Neto e Edilson Santana

– Arlindo Neto e Edilson Santana 2h – Kelton Piloto

– Kelton Piloto 3h – Pablo (atração nacional)

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱