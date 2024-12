Vídeo mostra execução de idoso dentro de carro em Manaus

Um crime de execução chocou a comunidade do bairro Planalto, zona centro-oeste de Manaus, nesta terça-feira (31). Em um vídeo divulgado nas redes sociais, é possível ver o momento em que um homem, identificado como Habram Lincoln da Silva Braga, é atingido por diversos disparos enquanto dirigia sua picape de cor cinza.

O crime ocorreu na rua Sicília, nas proximidades do Parque Mosaico. De acordo com testemunhas, o motorista foi perseguido por dois suspeitos em um carro branco.

Após emparelhar com a picape de Habram, um dos criminosos, que usava colete à prova de balas, desceu do veículo e se aproximou do carro da vítima, já gravemente ferida. Ali, ele disparou várias vezes, acertando o motorista, que perdeu o controle do veículo e colidiu em uma área de mata.

Ainda segundo informações da polícia, Habram havia saído de casa para realizar compras. O corpo dele foi encontrado sem vida no local. Após a execução, os suspeitos fugiram em alta velocidade, tomando rumo ignorado.

A Polícia Militar foi rapidamente acionada e uma equipe do Departamento de Polícia Técnica Científica (DPTC) esteve no local para realizar a perícia. O Instituto Médico Legal (IML) removeu o corpo da vítima.

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱