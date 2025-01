Ressaca de Réveillon: dicas infalíveis para se recuperar rápido e sem sofrer

Após as celebrações do Réveillon, muitos enfrentam os efeitos de uma ressaca forte. Dor de cabeça, cansaço e náuseas são sintomas comuns, mas com algumas atitudes simples, é possível aliviar esses desconfortos e recuperar a energia. Confira dicas comprovadas para curar a ressaca e começar o novo ano com o pé direito.

1. Hidratação é Essencial

A bebida alcoólica causa desidratação, o que contribui para os sintomas da ressaca. Beber muita água é a maneira mais eficaz de se recuperar. Sucos naturais, como os de laranja e limão, também ajudam a repor vitaminas e minerais essenciais.

2. Aposte em Alimentos Leves e Nutritivos

Evite alimentos gordurosos ou pesados. Invista em frutas, como banana e abacaxi, que ajudam na reposição de potássio e outras vitaminas. Sopas e caldos também são ótimos para hidratar e fornecer nutrientes.

3. Reponha as Vitaminas e Minerais

O álcool pode diminuir os níveis de vitaminas B e C no corpo, o que piora os sintomas da ressaca. Tomar um multivitamínico ou consumir alimentos ricos em vitamina C (como laranjas e kiwis) e do complexo B (como ovos e grãos integrais) pode acelerar a recuperação.

4. Descanse e Durma Bem

O corpo precisa de descanso para se recuperar. Tente dormir o máximo que conseguir para permitir que o organismo se recupere das toxinas do álcool. O sono de qualidade ajuda a restaurar a energia e minimizar os efeitos da ressaca.

5. Evite Novos Álcool

Embora possa ser tentador “tomar mais um” para aliviar os sintomas, a melhor estratégia é evitar mais álcool. Beber mais só prolonga a ressaca e atrapalha a recuperação.

6. Café ou Chá (Com Moderação)

Café pode ajudar a melhorar a concentração e diminuir a dor de cabeça, mas deve ser consumido com moderação, pois também pode ser desidratante. Chás de gengibre ou hortelã são ótimas opções para aliviar náuseas e acalmar o estômago.

7. Atividade Física Leve

Se estiver se sentindo disposto, uma caminhada leve pode ajudar a melhorar a circulação e acelerar a eliminação de toxinas. No entanto, não exagere – o descanso ainda é crucial para a recuperação completa.

