Réveillon do Largo tem 12 horas de festa, segurança reforçada e programação para a família

Órgãos de Segurança Pública também estão atuando com efetivo reforçado em todas as zonas da cidade e interior

A programação da segunda edição do Réveillon do Largo, no Centro Cultural Largo de São Sebastião, teve início no final da tarde desta terça-feira (31) e segue até às 5h da manhã desta quarta-feira, 1° de janeiro de 2025. A festa, que já faz parte do calendário de eventos do estado, terá 10 minutos de queima de fogos e programação para toda a família. Detalhes da programação e esquema de segurança foram apresentados durante coletiva de imprensa no início do evento, no jardim do Teatro Amazonas.

“O Governador Wilson Lima lançou a segunda edição do Réveillon do Largo de São Sebastião. É um Réveillon totalmente diferenciado e para as famílias amazonenses, com uma programação gratuita e que foi montado com muito carinho pelo Governo do Amazonas e com toda segurança”, disse o secretário em exercício de Cultura e Economia Criativa do Amazonas, Candido Jeremias.

O evento é promovido pelo Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, e reafirma o compromisso com a valorização da cultura popular, reunindo atrações que representam a diversidade artística do estado, em uma programação inteiramente de artistas amazonenses, para todas as faixas etárias.

Entrada livre para crianças e espaço acessível

A segunda edição do Réveillon do Largo tem entrada livre para crianças. A decisão é resultado de tratativas dos órgãos de segurança estadual, que classificam a festa como um ambiente familiar e seguro. A Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc) é responsável pelas orientações durante o evento.

“Estaremos aqui para oferecer a garantia de direitos. Ao todo, vamos ter uma equipe de quarenta pessoas atuando aqui, fazendo abordagens pedagógicas. Também teremos um espaço acessível, com hidratação, banheiro e com capacidade para até 30 PcDs”, disse a secretária da Sejusc, Jussara Pedrosa.

Pais e responsáveis pelo público infantojuvenil devem portar seus documentos e das crianças e ou adolescentes que estiverem sob sua responsabilidade. A programação para o público infantil iniciou às 17h, no Largo de São Sebastião, no Centro Histórico de Manaus.

O público com deficiência tem o Espaço Acessível, também voltado para todas as idades, com hidratação e banheiro exclusivo. Ao todo, serão 30 vagas para a pessoa com deficiência (PcD) mais um acompanhante. Não é necessária inscrição prévia.

Itens proibidos

O público terá a opção de trazer seus próprios recipientes, como geleiras e isopores para consumir sua ceia no Largo de São Sebastião. Para quem não puder levar, haverá a feira gastronômica montada na Praça de São Sebastião, além de estabelecimentos locais abertos, com opções para compra de alimentos.

É importante destacar que, para acessar a área ao redor do Teatro Amazonas e do Largo de São Sebastião, não será permitida a entrada com recipientes de vidro, como garrafas ou copos. Apenas recipientes de plástico serão autorizados.

Segurança durante as festividades

Em todo o estado, a segurança pública está sendo reforçada com mais de 2.600 servidores para garantir uma festa segura para toda a família em todas as zonas da capital e no interior. “Fizemos um planejamento muito forte com todas as Forças de Segurança. Toda a equipe está pronta para atender os quatro principais réveillons da cidade. Em todos os locais as equipes de inteligência estarão atuando para que a gente possa prevenir crimes. Estamos cumprindo a determinação do governador Wilson Lima de colocar toda a nossa tropa na rua para que a população possa ter tranquilidade”, disse o secretário de Segurança Pública, Vinícius Almeida.

Ao todo, mais de 2,6 mil servidores da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM), das Polícias Civil (PC-AM) e Militar (PMAM), Corpo de Bombeiros (CBMAM) e Departamento Estadual de Trânsito (Detran-AM) fortalecem o policiamento e ações de salvamento durante a virada do ano, em todas as zonas da cidade e no interior do estado.

“Ano passado, nós trabalhamos na capital com cerca de 900 homens e hoje estamos trabalhando com 1.500. Isso é fruto da entrega do governador Wilson Lima de uma turma de soldados. A Polícia Militar está atuando no interior e aqui na capital com todas as modalidades de policiamento: a pé, motorizado, quatro rodas e duas rodas. Nosso objetivo é que a população tenha um momento de festividade tranquila”, destacou o comandante-geral da Polícia Militar, coronel Klinger Paiva.

Em Manaus, além do reforço no policiamento, as equipes militares contam com todo o aparato tecnológico da SSP-AM, que dispõe de mais de 500 câmeras do Sistema Inteligente de Videomonitoramento, o Paredão.

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) estará empenhada no funcionamento das Centrais de Flagrante compostas pelos 1º, 6º, 14º e 19º Distritos Integrados de Polícia (DIPs) e Delegacias Especializadas com plantão 24 horas. Durante esta terça-feira (31/12), desde as 17h, o ônibus onde funciona a Delegacia Móvel, está estacionado no Largo de São Sebastião, bairro Centro, para atender eventuais ocorrências que poderão vir a acontecer durante a realização do evento

“Nesse local, o cidadão pode registrar o boletim de ocorrência e receber orientações. Acreditamos que, assim como no ano passado, não teremos maiores intercorrências, porque o esquema de segurança está muito planejado”, disse o delegado-geral adjunto da Polícia Civil do Amazonas, Guilherme Torres.

O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) atuará, na virada do ano, com mais de 280 bombeiros militares, viaturas e equipamentos nas ações de prevenção em eventos que ocorrerão em diversas zonas da capital. Além das equipes empenhadas na Virada do Ano, também está com militares de serviço nos postos operacionais da capital e do interior.

“Teremos bombeiros, viaturas, ambulâncias, viaturas de combate a incêndio, salvamento, além de bombeiros a pé junto com outras estruturas do CBMAM. Em qualquer outro local de réveillon em Manaus, o Corpo de Bombeiros estará presente desde o início até o final para garantir que tudo ocorra sem problemas”, destacou o comandante-geral do CBMAM, coronel Orleiso Muniz.

Interdição de vias e Operação Lei Seca

Para proporcionar conforto, facilitar o acesso e manter a segurança viária, o Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) criou um esquema de interdição das principais ruas no entorno do Largo de São Sebastião, desde as 8h da manhã desta terça-feira.

Outra ação que terá a atenção redobrada do órgão é operação Lei Seca, que contará com efetivo reforçado em todas as zonas da capital.

“A partir das 21h, estaremos com todo nosso efetivo fazendo as operações da Lei Seca e vamos ampliar a quantidade de operações itinerantes. O Detran está empenhado para que a gente possa fazer um Réveillon seguro”, disse o diretor-presidente do Detran-AM, Wendell Waughan.

Programação do Réveillon do Largo

Atrações do palco principal

20h às 21h: Banda Os Dry Martinis

21h15h às 22h15: Banda Couro Velho

22h15h às 22h45: Nunes Filho

23h à 00h: Patrick Araújo, David Assayag, Carlinhos do Boi e Prince do Boi / Contagem regressiva para a virada do ano

00h à 00h45: Show com escolas de samba do Grupo Especial de Manaus

1h às 2h: Banda Marrakesh

2h30 às 3h30: George Japa

3h45 às 5h: Ricardo Mendes

Nos intervalos entre as atrações, o público contará com intervenções artísticas no palco e os remixes da DJ Layla Abreu e do DJ Gabe.

