‘O Encontro da Nossa Gente’: Réveillon 2025 reúne multidões em três locais de Manaus

O Réveillon Manaus 2025, realizado na noite de terça-feira (31), com o tema “O Encontro da Nossa Gente”, consolidou-se como uma das maiores celebrações de virada de ano na capital amazonense. Promovido pela Prefeitura de Manaus, o evento reuniu milhares de pessoas nos três pontos estratégicos da cidade, destacando a praia da Ponta Negra como palco principal.

O prefeito David Almeida esteve presente na Ponta Negra para acompanhar a programação, que contou com shows de artistas nacionais como a Banda Magníficos, Kevin o Chris e Pablo, além de talentos locais.

“As nossas programações culturais não ficam a dever a nenhum outro lugar do Brasil. Este Réveillon, em três locais diferentes, é uma prova disso. Estou muito feliz com a recepção da população e o crescimento do nosso Réveillon Gospel, que aconteceu ontem (segunda-feira, 30/12), com 55 mil pessoas”, afirmou o prefeito.

Além da Ponta Negra, outros dois locais receberam eventos simultâneos: a orla do Amarelinho, no bairro Educandos, Zona Sul, e o parque Amazonino Mendes, na alameda Alphaville, zonas Norte e Leste.

A festa, organizada pela Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), teve início às 17h e seguiu madrugada adentro, com uma programação diversa que incluiu shows, DJs, e um show pirotécnico marcante na virada.

A virada do ano contou com uma estimativa recorde de público, refletindo a confiança da população nas programações promovidas pela gestão municipal. A organização garantiu conforto e segurança aos participantes, com atrações cuidadosamente distribuídas para atender aos diversos públicos.

Na Ponta Negra, o momento mais esperado foi a apresentação de Pablo, durante a contagem regressiva para 2025, acompanhada por um show de fogos de artifício que iluminou o céu da cidade. No Educandos, a virada foi comandada pela banda Magníficos, enquanto no palco da Alameda Alphaville, George Japa foi o responsável por animar o público na chegada do novo ano.

