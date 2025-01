Veículo atropela multidão e deixa 10 mortos e 30 feridos em Nova Orleans, nos Estados Unidos

O caso ocorreu no início da madrugada desta quarta e ainda está sendo apurado pela polícia local

Um motorista que conduzia uma picape atropelou ao menos 10 pessoas e deixou 30 outras feridas. O ataque aconteceu na famosa Bourbon Street, em Nova Orleans, por volta das 3h15 (23h15 no horário de Manaus), quando o suspeito furou um bloqueio de segurança e avançou deliberadamente contra a multidão.

Após o atropelamento, o motorista desceu do veículo e começou a atirar contra as pessoas, o que resultou em uma troca de tiros com a polícia. Dois policiais foram feridos, mas não correm risco de morte.

As autoridades ainda não têm informações detalhadas sobre a gravidade das lesões das vítimas não fatais. A superintendente Anne Kirkpatrick informou que o ataque foi premeditado, com o motorista determinado a causar o maior dano possível.

O suspeito teve um “comportamento bem intencional” no ataque e “estava determinado a causar uma carnificina”, de acordo com a polícia. “Ele tentou atropelar o máximo de pessoas que conseguiu” , afirmou Kirkpatrick.

A prefeita de Nova Orleans, LaToya Cantrell, classificou o ataque como “terrorista”, enquanto a agente especial Alicia Duncan descartou essa hipótese, afirmando que o FBI assumiria a investigação. Explosivos improvisados foram encontrados no local.

O suspeito foi morto pela polícia pouco depois de abandonar o veículo. A Bourbon Street, famosa por sua vida noturna abriga diversos bares e boates.

Agentes do Departamento de Polícia da cidade responderam ao incidente e diversas viaturas estão no local. Os feridos foram transportados para cinco hospitais da cidade, segundo a prefeitura.

A prefeita Cantrell e a polícia pediram para que a população fique longe do local do crime, ao menos 8 quarteirões de distância. Cerca de 300 policiais faziam a segurança de eventos de Ano Novo na região, segundo a superintendente Kirkpatrick.

O governador da Louisiana, Jeff Landry, pronunciou-se sobre o caso. “Um ato horrível de violência ocorreu na Bourbon Street na manhã de hoje. Por favor, juntem-se a mim e a Sharon em oração por todas as vítimas e pelos socorristas que estão no local. Peço a todos que estão próximos ao local que evitem a área”, afirmou.

*Com informações G1

