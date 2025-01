Cruzeiro anuncia atacante Gabigol como reforço na virada do ano

Gabigol foi contratado pelo Cruzeiro, na virada do ano, com direito a contagem regressiva do atacante no canal dele no YouTube e anúncio do clube em vídeo, nesta terça-feira (31).

A confirmação do acordo veio com um dia de antecipação, já que estava previsto para acontecer como presente de aniversário para a torcida cruzeirense no dia 2 de janeiro, data em que a agremiação celeste completará 104 anos de fundação.

O dono da SAF do Cruzeiro, Pedro Lourenço, já tinha deixado escapar a informação da contratação de Gabigol em entrevista à “Rádio Itatiaia” no último dia 23 de dezembro, quando confirmou a chegada do atacante Dudu, ex-Palmeiras. Gabigol, que tinha vínculo com o Flamengo até 31 de dezembro, assina contrato por quatro anos com o Cruzeiro.

Ídolo do Flamengo

Ídolo da torcida do Flamengo, pelo qual jogou as últimas seis temporadas e ganhou, entre outros títulos, duas Copas Libertadores (2019 e 2022), Gabigol tem 28 anos e ficou fora dos planos da antiga diretoria rubro-negra, encabeçada por Rodolfo Landim.

Pelo Flamengo, Gabigol também conquistou duas vezes a Copa do Brasil (2022 e 2024), dois troféus do Brasileirão (2019 e 2020), foi bicampeão da Supercopa do Brasil (2020 e 2021), tetracampeão carioca (2019, 2020, 2021 e 2022) e campeão da Recopa Sul-Americana (2020). No geral, o atacante tem 13 títulos pelo Rubro-Negro, um recorde. Em 306 partidas pelo Flamengo, marcou 161 gols, sendo 16 em finais. Em 2024, fez oito gols e deu uma assistência em 38 jogos.

*Com informações de Lance

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱