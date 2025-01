‘Réveillon do Largo’: acessibilidade e inclusão são destaques na passagem para 2025

Evento contou com orientações para a população e espaço acessível no local

“Vivemos muito em casa, então viemos passar o Ano Novo juntos aqui e sempre estaremos unidos”. A fala emocionada foi de Ana Lúcia Rodrigues, de 39 anos, que pôde aproveitar a chegada de 2025 com seu filho Marlon de Azevedo, com Transtorno do Espectro Autista (TEA), no Espaço Acessível do Governo do Amazonas.

A virada de 2024 para 2025 contou com apresentações musicais, abordagens de direitos humanos e queima de fogos de baixo ruído.

Por meio das ações da Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), em parceria com a Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, técnicos especializados auxiliaram as pessoas com deficiência (PcD) e mobilidade reduzida durante todo o Réveillon do Largo, no Largo de São Sebastião, no Centro de Manaus.

No Espaço, 30 pessoas com deficiência e acompanhantes contaram com hidratação e banheiro acessível, além de abafadores e intérprete de Libras. Ao todo, mais de 400 pessoas foram alcançadas com abordagens e orientações sobre direitos de crianças e adolescentes, idosos, PcD, mulheres e da população LGBTQIAPN+.

“Hoje, eu vim dar uma volta com ele, pois vivemos muito em casa, então viemos passar o Ano Novo juntos aqui e sempre estaremos unidos. Eu achei muito bom aqui, pois não tem muito barulho com os abafadores para as crianças com deficiência”, comentou Ana Lúcia.

A mãe atípica ainda acrescentou um de seus desejos para 2025. “Eles querem dançar, pular e aqui podem. Ano que vem eu espero que tenham mais espaços acessíveis como esse”, disse.

Crianças e adolescentes

Nesta segunda edição do Réveillon do Largo, crianças e adolescentes tiveram entrada livre para aproveitar a festa. Pais e responsáveis levaram os pequenos para aproveitar a programação infantil, que iniciou às 17h e foi até às 20h com performances interativas, personagens fantasiados, atividades lúdicas e educativas.

De acordo com a secretária titular da Sejusc, Jussara Pedrosa, a celebração já faz parte do calendário festivo do estado e é um local para que as famílias possam aproveitar esse momento de passagem juntos.

“Deu supercerto no ano passado e este ano também. A Sejusc atuando com toda a rede de proteção, combate às violações de direitos e, principalmente, para as crianças e adolescentes. Esse é um evento familiar e com espaço acessível para 30 pessoas com deficiência e acompanhante. Com certeza 2025 será um ano maravilhoso”, declarou a secretária.

Responsável pela orientação dos direitos e identificação do público, equipes da Sejusc disponibilizaram crachás para crianças e adolescentes na tenda da rede de proteção, próximo ao palco infantil, além de auxiliar nas crianças perdidas. Ao todo, cerca de 430 jovens foram identificados e direcionados.

